KRISEMØTE: Bildet viser ifølge Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA Kim Jong-un under et krisemøte lørdag. Foto: KCNA VIA KNS/AFP

Kim Jong-un med krisemøte: Nord-Korea mistenker corona-tilfelle

På et krisemøte lørdag, vedtok Nord-Kora full kriseberedskap. De mistenker at en hjemvendt avhopper har tatt med seg coronaviruset til det lukkede landet.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap melder Nord-Korea at de mistenker at en avhopper som har tatt seg inn i landet via grenseområdet Kaesong har viruset.

– En person som antas å ha blitt smittet med viruset, kom tilbake til Nord-Korea 19. juli etter å ha krysset grensen ulovlig, meldte det statlige nyhetsbyrået KCNA lørdag.

Det er uklart hvorvidt personen har blitt testet, men landet melder at vedkommende har symptomer.

Nord-Korea har hittil hevdet at de ikke har hatt et eneste smittetilfelle.

Kim Jong-un innkalte lørdag til krisemøte, der det ble vedtatt full alarmberedskap og unntakstilstand, melder KCNA.

I tillegg er hele grenseområdet Kaesong stengt ned.

Det er tidligere advart om at et utbrudd i landet kan få katastrofale konsekvenser for den nordkoreanske befolkningen.

– Nord-Korea står i denne situasjonen ekstremt sårbart. Selv om de har gjort seg erfaringer fra blant annet SARS-utbruddet i 2003, har de hverken utstyr eller medisiner til å behandle smittede, sa Torben Henriksen, som er landansvarlig for Nord-Korea i Røde Kors, til VG i februar – da man fryktet for utbrudd i det lukkede landet.

