SKIPET: Dette er lasteskipet Rhosus som fraktet eksplosivene til Beirut. Foto: TONY VRAILAS / MARINETRAFFIC.COM / TONY VRAILAS

Dette skipet skal ha fraktet eksplosivene til Beirut

For over seks år siden la frakteskipet «Rhosus» til ved havnen i Beirut. Skader på skipet og mye gjeld gjorde at den eksplosive frakten aldri ble fjernet.

Tirsdag var det lasten fra frakteskipet Rhosus som eksploderte, melder New York Times.

Et hull i skipet «Rhosus» førte til at vann måtte pumpes ut kontinuerlig, mannskapet var misfornøyde da de ikke hadde fått lønn og skipet stod i mye gjeld. Dette var blant årsakene til at skipet la til kai i Beirut, noe som i utgangspunktet ikke var planen, skriver avisen.

les også Ber om internasjonal gransking av Beirut-eksplosjonene

Skipet var leaset av den russiske forretningsmannen Igor Grechushkin, som valgte å kutte alle bånd da skipet lå i vannet utenfor Beirut november 2013. På dette tidspunktet var Rhosus på vei til Mosambik med over 2000 tonn ammoniumnitrat. Så langt kom aldri skipet.

Lasten ble fraktet til et lager langs kysten, hvor det lå i flere år.

Ifølge dokumenter CNN har fått tilgang til skal sjefen for tollvesenet, Badri Daher, ha bedt om at materialet ble fjernet fra havnen hele fire ganger; i 2014, 2015, 2016 og 2017.

Manglet penger til å dra videre

Ifølge mannen som var kaptein på skipet da det ble forlatt, Boris Prokoshev, ble han med skipet da det ankom Tyrkia etter et mytteri hadde brutt ut som følge av ubetalte lønninger til det foregående mannskapet.

Den eksplosive lasten hadde blitt kjøpt av International Bank of Mosambik for Fábrica de Explosivos de Moçambique. Selskapet lager kommersielle eksplosiver, ifølge Baroudi and Partners, et libanesisk advokatfirma som representerer skipets mannskap.

Den russiske forretningsmannen som leaset skipet, Igor Grechushkin, fortalte kapteinen at skipet måtte legge til kai i Beirut da han ikke hadde råd til å sende dem gjennom Suez-kanalen. I Beirut skulle de ta med tungt maskineri for å tjene mer penger, men de hadde ikke plass på lasteskipet.

Grunnet tilstanden til skipet bestemte libanesiske myndigheter uansett at «Rhosus» ikke var i stand til å reise videre. Ifølge kapteinen hadde de heller ikke betalt for å ligge til kai eller andre regninger, og da de kontaktet Grechushkin for å betale for regninger og mat fikk de ikke kontakt, sier han til New York Times.

Ble overlatt til myndighetene

Etter dette ble kapteinen og tre ukrainere fra mannskapet holdt på skipet av havnemyndighetene mens de ventet på betaling.

Kapteinen Prokoshev skal ha solgt drivstoff fra skipet for å betale for advokathjelp. I august 2014 ble de sluppet fri.

Sprengstoffet ble overlatt til libanesiske myndigheter, som flyttet det til Hangar 12, hvor det ble liggende.

SYKEHUS SKADET: Et sykehus i Beirut ble totalskadet etter eksplosjonen tirsdag. Foto: STR / AFP

Tirsdag inntraff eksplosjonen som drepte minst 130 mennesker og skadet minst 5000 i Beirut.

Senere samme dag gikk libanesiske myndigheter ut og sa at eksplosjonen kom av 2750 tonn med ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff, og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Sjokkbølgene kunne føles helt til Kypros, og flere hundre tusen mennesker er for øyeblikket hjemløse som følge av at eksplosjonen har lagt hjemmene deres i ruiner.

Publisert: 06.08.20 kl. 16:10

