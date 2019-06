Svensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet

Den 52 år gamle forsvarstoppen skal ha levd et dobbeltliv: På jobb representerte han Sverige i utlandet og var TV-ekspert. På hjemmebane skal han ha vært hallik for samboeren.

Nå nettopp







Mannen ble arrestert i sitt hjem i Stockholm 11. mars i år, etter at kvinnen anmeldte forholdet begynnelsen av året, skriver Aftonbladet.

Ifølge avisen skal 52-åringen i en periode fra 2013–2017 ha drevet hallikvirksomhet av sin samboer. Kundene skal blant annet ha vært velstående forretningsmenn fra Stockholmsområdet, samt en annen forsvarstopp.

Kvinnens bistandsadvokat Ulrika Borg forteller at kvinnen er lettet over at politiet tok anmeldelsen på alvor og valgte å lyttet til henne.

– Både hennes og min vurdering er at det er solid bevis i saken, sier Borg til avisen.

Det skal ha blitt funnet flere bevis mot 52-åringen på hans mobiltelefon. Ifølge avisen skal han ha holdt kontroll på sexsalget via krypterte meldinger.

Meldingene viser bant annet at mannen skal ha planlagt prostitusjonen med kundene og at han skal ha presset kvinnen til å fortsette med prostitusjon. I flere av tilfellene skal mannen ha bedt om å få tilbakemelding på hvordan salget gikk. Han skal også ha omtalt seg selv som hallik i en av meldingene.

Rettssaken mot manne foregår nå bak lukkede dører i Nacka tingrett i Sverige.

Mannens forsvarer Johan Eriksson sier 52-åringen nekter straffskyld. Ifølge avisen skal mannen ha forklart at det har skjedd prostitusjon, men at det er kvinnen selv som har styrt dette.

Ifølge Aftonbladet fremgår det av etterforskningsmaterialet at 52-åringen har representert Sverige i jobbsammenheng i utlandet. Han skal også ha blitt brukt som ekspert i media, blant annet på fjernsyn.

Publisert: 16.06.19 kl. 10:02