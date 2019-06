SKAL VÆRE I LIVE: Kim Hyok Chol, Nord-Koreas spesialutsending til toppmøtet mellom USA og Nord-Korea, avbildet under møtet i Hanoi i februar. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

CNN: Antatt henrettet nordkoreansk rådgiver er i live

Den antatt henrettede diplomaten Kim Hyok Chol er i live, får CNN opplyst. Han skal være under etterforskning etter det mislykkede toppmøtet med USA i Hanoi.

Spesialutsendingen etterforskes sammen med leder Kim Jong-uns tolk, Kim Song-hye, opplyser kilder som er kjent med saken, til CNN.

Det har vært full forvirring rundt Kim Hyok Chols skjebne etter at sørkoreanske medier fredag meldte at han ble henrettet i mars sammen med fire andre tjenestemenn.

– Nyhetene om henrettelsen stemmer ikke, sier en av kildene til CNN. Kildene sier imidlertid at utsendingen er strippet for nesten all makt.

Spesialutsendingen jobbet mye med Pompeo i forkant av toppmøtet i Hanoi. Toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump fikk en uventet brå slutt da partene ikke ble enige om en felles uttalelse.

Ifølge BBC er opplysninger om henrettelser og bortføringer ofte vanskelige å verifisere, og viser seg ofte å være feil.

Det ble også meldt at en annen av Kims nærmeste rådgivere, Kim Yong-chol, ble sendt til arbeidsleir. Han skal på mandag ha blitt avbildet sammen med den nordkoreanske lederen på en konsert.

PÅ KONSERT: Dette bildet vist på nordkoreansk fjernsyn, skal vise Kim Yong-chol på en konsert søndag. Foto: Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN

Et bilde publisert av avisen Rodong Sinmun skal vise Yong-chol sittende fire stoler bort fra Kim Jong-un, med begge hendene foran ansiktet. skriver nyhetsbyrået AFP.

BBC skrev at en rekke av konsertgjengerne kunne stadfeste at Yong Chol var til stede.

At han angivelig skal ha vært deltager på arrangementet garanterer likevel ikke at han aldri ble sendt til en arbeidsleir, skriver den britiske kringkasteren.

Publisert: 04.06.19 kl. 07:54