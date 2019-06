SAMMENSTØT: Den sisten tiden har det vært store demonstrasjoner i Hongkong. Bildet er tatt 12. juni 2019. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Utsetter omstridt forslag etter proteststorm: - Et tydelig signal til Kina

Etter store demonstrasjoner trekker lederen i Hongkong et kontroversielt lovforslag.

De siste dagene har hundretusener demonstrert i Hongkong mot det omstridte lovforslaget som åpner for utlevering av etterlyste personer i Kina. Nå har derimot lederen i Hongkong, Carrie Lam, bestemt seg for å legge lovforslaget på is.

Det kunne lederen Carrie Lam opplyse i en pressekonferanse lørdag morgen norsk tid. Hun har ikke vært offentlig eller kommentert saken siden onsdag.

– Jeg må innrømme at kommunikasjonen ikke har vært tilstrekkelig, sa hun.

Hun la også til at de har tatt hensyn til Hongkong sine beste interesser, og at de ønsker å opprettholde «fred og orden».

Ifølge Reuters har lederen tidligere stått fast på sitt, men i det siste har en rekke rådgivere oppfordret henne til å legge lovforslaget til side.

Det er ifølge flere medier planlagt en ny demonstrasjon på søndag.

Et tydelig signal

– Kostnadene for Kina, og lokalregjeringen i Hongkong er blitt for høye. Hongkong har lang tradisjon for å demonstrere, men ingen demonstrasjon har hatt like stor oppslutning som denne, sier Kina-ekspert Torbjørn Færøvik.

Færøvik forteller at det ikke er bare studenter og demokratiforkjempere som har deltatt i demonstrasjonene, men også personer fra det lokale næringslivet. Det har med andre ord vært en stor bredde i markeringene.

– Jeg tror styrken i demonstrasjonene har sendt et tydelig signal til myndighetene i Kina og Hongkong, sier han og legger til:

– Likevel må vi merke oss at dette er en utsettelse, og det kan hende at myndighetene prøver få komme tilbake senere med et lovforslag som er mildere i tonen, slik at de klarer å dempe en del uro på denne måten.

Ifølge Færøvik sitter det veldig langt inne for regjeringen å droppe lovforslaget helt, ettersom dette vil innebære tap av ansikt. Det at de nå velger å utsette lovforslaget viser at demonstrasjonene har fungert.

Bakgrunn for demonstrasjonene

Hongkongs politiske lederskap mener den nye loven er nødvendig for å tette smutthull og for å hindre at byen blir brukt som gjemmested for kjeltringer på flukt fra det kinesiske fastlandet.

Men mange innbyggere i byen frykter at en utleveringsavtale kan bli brukt til å straffe politiske forbrytelser siden Hongkong og Kina har vidt ulike rettssystemer. Derfor tok flere av landets befolkning til gatene for å demonstrere.

Spenningen kokte over. Det førte til at 22 politimenn og 60 demonstranter ble meldt skadet samt elleve personer ble arrestert, ifølge CNN.

Byen var en britisk koloni fram til 1997, da den ble tilbakeført til Kina som en særskilt administrativ region med utstrakt selvstyre.

Publisert: 15.06.19 kl. 09:25