I HANSKEROM: Bildene den spanske sivilgarden gjorde tilgjengelig mandag, viser mennesker forsøkt smuglet rett ved bilmotoren. Foto: Spanish Guardia Civil / AFP

Smuglet migranter i hanskerom

Fire mennesker ble funnet stappet inn i biler på grensen til den spanske enklaven Melilla i Marokko i et forsøk på å komme seg fra Afrika til Europa.

De fire menneskene, deriblant en 15-årig jente, ble funnet i tre ulike kjøretøyer 24. mai av myndighetene i Marokko og Melilla.

Ifølge CNN viser bildene fra den spanske sivilgarden at to gjemte seg i spesiallagde rom bak instrumentpanelet og hanskerommet, mens den tredje gjemte seg under baksetet. Den fjerde personen ble funnet under en lastebil i havnen i Melilla.

KLEMT INN: To av menneskene lå i et rom bak intrumentpanelet og hanskerommet. Foto: Spanish Guardia Civil, AFP

To av migrantene fikk behandling for kvelning, forvirring og smerter i leddene.

Ifølge CNN skal tusenvis av migranter de siste årene ha forsøkt å komme seg til Spania via landets to enklaver i Nord-Afrika: Melilla og Ceuta. I januar ble en kvinne tatt i å forsøke å smugle en tenåring gjemt i kofferten inn i Ceuta.

Ifølge Store norske leksikon er både Melilla og Ceuta inngjerdet og sterkt bevoktet som en av EUs yttergrenser etter Schengen-avtalen. Enklavene har grensekontroll for reisende fra Marokko.

SMUGLET: Fire mennesker ble funnet i kjøretøyer samme dag forrige uke. Foto: Spanish Guardia Civil, AFP

Publisert: 28.05.19 kl. 20:45