FLERE DØDSFALL: Den siste uken har flere personer dødd i forsøket på å nå toppen av Mount Everest. Foto: HANDOUT / Project Possible / AFP / NTB scanpix

Advarte mot folkemengder på Mount Everest før han døde

Svært lange køer på vei mot toppen av Mount Everest antas å være årsaken til flere dødsfall de siste ukene. Den britiske fjellklatreren Robin Haynes Fisher advarte mot store folkemengder før han døde.

Nå nettopp







Den britiske fjellklatreren, Robin Haynes Fisher, som omkom på Mount Everest lørdag advarte mot for store folkemengder på toppen, skriver CNN.

I sin siste post på Instagram skrev Haynes Fisher at han håpet å unngå store folkemengder på vei til toppen.

– Med kun en rute opp til toppen, kan forsinkelser forårsaket av for store folkemengder bli fatale, så jeg håper at mitt valg om å gå den 25. mai vil bety mindre folk. Med mindre alle de andre spiller samme ventespill, selvsagt, skrev briten.

Så mange som ti klatrere har omkommet på Mount Everest i løpet av en drøy uke. Blant dødsofrene er fire indere, en amerikaner, en østerriker og en nepalsk fjellfører.

Haynes Fisher (44) skal allerede ha vært død da en fjellfører kom til og forsøkte å hjelpe ham.

Også på andre fjell i Himalaya har det vært dødsulykker i løpet av årets klatresesong. Til sammen skal nærmere 20 mennesker ha omkommet på fjell som alle er høyere enn 8.000 meter.

41 grupper med til sammen 378 klatrere fra hele verden har fått tillatelse til å bestige Mount Everest under årets klatresesong i april og mai.

Det har ført til svært lange køer på vei mot toppen. I løpet av en drøy uke har ti klatrere mistet live. Flere av dødsfallene antas å ha sammenheng med køene.

Fjellguide Adrian Ballinger sier til CNN at dårlig vær har ført til at man kun har kunnet bestige fjellet i et viss antall dager, og at situasjonen ble forverret fordi gruppene med klatrere manglet erfaring.

Toppen på Mount Everest har en høyde på 8.848 meter. Ballinger forteller at folk ofte offisielt dør av utmattelse, men at det som regel betyr at de dør av oksygenmangel.

I løpet av de siste ukene har flere nordmenn klart å komme seg til topps på verdens høyeste fjell.

En av dem er 29 år gamle Håkon William Skog Erlandsen fra Mo i Rana som ble den første i verden som noensinne har spilt saksofon på toppen:

Publisert: 27.05.19 kl. 12:33