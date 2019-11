EN SOLSTRÅLE: Familien omtaler Grace Millane (22) som en solstråle. – Hun vil bli savnet for alltid. Foto: Lucie Blackman Trust / PA Wire

Grace (21) dro på Tinder-date: Kvalt til døde – pakket i koffert

Dagen etter at en 27-åring kvalte backpackeren Grace Millane (21) til døde, gikk han på ny Tinder-date.

Britiske Grace Millane dro på den skjebnesvangre Tinder-daten mens hun var på tur som backpacker på New Zealand.

Etter at hun hadde vært ute på ulike barer i Auckland, ble hun med en 27-åring til hans hotell. Det skjedde natten til hennes 22-årsdag, 1. desember i fjor.

Noen uker senere ble hun funnet død i fjellområdet Waitakere Ranges som ligger like utenfor Auckland.

Dro på Tinder-date med lik på rommet

Fredag ble en 27-åring dømt for drapet som har rystet New Zealand. Straffeutmålingen er først klar februar neste år.

27-åringen viste ingen følelser da dommen mot ham ble lest opp, skriver BBC.

Under rettssaken nektet 27-åringen for drap. Han hevdet at Millane døde ved et uhell da de hadde vanlig, men brutal sex. Han hevdet at kvelningen skjedde da de skulle utføre en handling som skulle øke den seksuelle nytelsen, men at hun døde.

27-åringen skal etter drapet ha søkt på pornografi, tatt bilder av liket og lagt planer for hvordan han skulle fjerne det.

Mens liket av henne fortsatt var på soverommet, dro 27-åringen på en ny Tinder-date dagen etter, skriver BBC.

ÅSTED: Her er politiet på stedet der 21-åringen ble funnet død. Foto: Doug Sherring / TT NYHETSBYRÅN

I retten ble det vist overvåkningsbilder av at 27-åringen kjøpte koffert, spade og rengjøringsprodukter. Det ble også vist bilder av at 27-åringen fraktet en koffert som skal ha inneholdt liket av Millane.

– Var vår solstråle

Millanes familie satt på tilhørerbenken under rettssaken, preget av opplysningene som ble lagt frem.

– Grace var vår solstråle og hun vil bli savnet for alltid, sa hennes far David Millane til pressen utenfor rettssalen.

GRÅTKVALT: Grace Millanes foreldre, Gillian og David, brøt sammen foran pressen under rettssaken i Auckland. Foto: Jason Oxenham / New Zealand Herald

– Grace ble røvet fra oss på det mest brutale vis. Livene våre har gått i grus. Vi kommer til å bære med oss dette resten av livet. Grace var en vakker, talentfull og nydelig datter, sa han ifølge The Guardian.

Drapsmannens stebror er ikke nådig i sin omtale av ham. Selv trodde ikke stebroren først at 27-åringen sto bak et drap, men har senere endret standpunkt

– Det er helt forferdelig at liv har måttet gå tapt, sa han til TV-kanalen TVNZ under rettssaken, ifølge BBC.

Der omtalte han stebroren som en patologisk løgner. I rettssalen ble det blant annet vist et klipp av da 27-åringen ble avhørt av politiet der han bryter sammen i tårer.

– Tårene hans, for meg, er tårer han feller for seg selv.

