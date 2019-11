Nye bilder: Her slår kunsttyvene til

To mystiske branner skjedde nesten samtidig som det vanvittige tyveriet i Dresden: Nå pågår det en storstilt klappjakt på de som står bak.

Innbruddet skjedde mandag morgen i «Det Grønne Hvelvet» i Det renessanseslottet i Dresden, Tyskland.

En overvåkningsvideo fra det spektakulære tyveriet viser hvordan minst to av gjerningspersonene gjentatte ganger forsøker å knuse glasset med en hammer.

Renessanseslottet huser rundt 4000 dyrebare gjenstander laget av elfenben, gull, sølv og juveler. Det grønne hvelvet består av ti ulike rom, hvorav ett rom inneholdt de tre stjålne settene.

Hvert av de tre settene har 37 deler hver seg. De var tre av ti slike sett, og skal også ha inneholdt rubiner, smaragder og safirer.

Nå frykter man at diamanttyvene vil brekke disse delene fra hverandre, skriver BBC.

Tyske medier omtaler tyveriet som det største siden andre verdenskrig.

Slik jobbet tyvene

Tidlig mandag morgen, klokken 04.59, får politiet melding om innbrudd i Det grønne hvelvet. Det skriver CNN.

Litt senere kommer meldingen om brann i en strømboks i nærheten av Augustusbroen og teaterplassen, som ligger bare noen hundre meter fra slottet.

SPERRET: Politiet har sperret av området der det bran i et strøm Foto: SEBASTIAN KAHNERT / dpa

Teaterplassen er mørklagt og brannen kan ha deaktivert alarmen i renessanseslottet. Det undersøkes nå om dette har sammenheng med tyveriet.

Tyvene har så fjernet en jernrist foran et vindu på bakkenivå, før de knuste det og tok seg inn i bygningen.

På overvåkningskameraet fra Det grønne hvelvet kan politiet se to mørke skikkelser, men flere personer kan ha vært med på raidet, skriver BBC.

Gjerningspersonene har gått inn i ett av rommene i hvelvet, knust én glassmonter og tatt de tre settene derfra.

FRA HVELVET: Bildet fra Det grønne hvelvet er tatt i april i år. Det er en av verdens eldste museer. Foto: Sebastian Kahnert / DPA

Da politiet var på plass klokken 05.04, var tyvene borte.

Politiet satte opp veisperringer for å hindre at de kom seg ut på motorveien, men det kan likevel hende tyvene kjapt kom seg unna fordi autobanen ligger nærme, sier politiet til The Guardian.

Gjerningspersonene har trolig stukket av i en Audi A6 skriver CNN.

En brennende identisk bil ble senere funnet i byen, og det undersøkes nå om dette kan være fluktkjøretøyet og dermed også kan ses i sammenheng med tyveriet.

Politiet sier de ikke har noen holdepunkter for å si at gjerningspersonene har hatt noen inside-informasjon om hvelvet fra før. Det er nå satt inn store ressurser på å forsøke å finne gjerningspersonene. Etterforskningen kalles nå for

ETTERFORSKER: En krimtekniker går foran renessanseslottet i Dresden mandag. Etterforskningen har fått navnet «Epaulette», på norsk epålett, som betyr skulderpryd. Foto: Sebastian Kahnert / DPA

Museumsdirektør: For kjente for videresalg

Marion Ackermann som er museumsdirektør for de statlige museene i Dresden, sier til BBC at museet hadde nattvakter.

– Men det er vanlig at de ringer politiet fremfor å gripe inn selv, forklarer hun på en pressekonferanse mandag. Hun sier at de nå vil vurdere sikkerheten ytterligere.

Ifølge direktøren er det umulig å sette en pris på de stjålne diamantsettene.

– Disse kan umulig bli solgt på det åpne markedet. Det er de for kjente til, sier Ackermann. Hun frykter den kulturelle verdien er langt høyere enn den materialistiske.

Den mest kjente gjenstanden i hvelvet, en grønn diamant på 41 karat, var på utlån til en utstilling i Metropolitan Museum of Art i New York da tyveriet skjedde.

