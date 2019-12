SAMMEN I LONDON: USAs president Donald Trump og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg holdt en felles pressekonferanse foran NATOs toppmøte tirsdag formiddag. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Trump hevder han hindret tredje verdenskrig

LONDON (VG) USAs president Donald Trump sa tirsdag at hans gode forhold til Nord-Koreas Kim Jong-un har hindret tredje verdenskrig fra å bryte ut i Asia.

Sittende ved siden av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, svarte Trump villig på spørsmål fra mediene foran NATOs toppmøte i London tirsdag og onsdag.

På spørsmål om det er planlagt nye toppmøter med den nordkoreanske diktatoren, svarte den amerikanske presidenten at de tidligere møtene har hindret en storkrig fra å bryte løs i Asia:

– Om verden hadde hørt på president Barack Obama, så hadde vi vært i tredje verdenskrig nå, sa Trump.

Rocket man

– Kim og jeg har et godt forhold. Jeg er antagelig den eneste personen i verden som har et slikt forhold til ham, sa Trump på pressekonferansen som han og Stoltenberg holdt i forkant av et avtalt frokostmøte mellom presidenten og generalsekretæren.

– Men han er glad i å skyte opp raketter. Derfor kalte jeg ham for «rocket man», sa Trump.

Foran NATOs ledermøte som starter med en mottagelse hos dronning Elizabeth i Buckingham Palace senere tirsdag, sa Trump at han har blitt mer positiv til NATO under Jens Stoltenbergs ledelse.

– Han er veldig lett å jobbe med, sa presidenten til Stoltenberg.

Større fan av NATO

Idet han ble president for snart tre år siden, sa president Trump at NATO var «utdatert».

Nå hevder han at hans egen innsats overfor NATOs medlemsland har fått opp forsvarsbudsjettene siden det amerikanske presidentvalget i 2016.

– Jeg er en større fan av NATO nå fordi de er blitt fleksible, sa Trump.

– 70 år er lang tid. Jeg vet ikke om NATO har endret seg underveis, men nå har de endret seg, sa Trump.

– Respektløs

Tirsdag formiddag gikk han til angrep på Frankrikes president Emmanuel Macron fordi hans uttalelse om at NATO er strategisk «hjernedødt»:

Trump kalte uttalelsen fra Macron for respektløs og fornærmende:

– De kan ikke gå rundt og si sånt om NATO, sa presidenten.

Han omtalte Frankrike som et land i dype problemer:

– De har høy arbeidsledighet og svak økonomi. De beskatter andres lands selskaper, derfor vil vi skatte dem hardere. Frankrike har hatt et tøft år, sa Trump, og la til:

– Ingen trenger NATO mer enn Frankrike, sa Trump.

Angrep Tyskland

Han angrep også Tyskland for å bidra for lite til NATOs felles forsvar:

– Jens har gjort en god jobb for å samle NATO. Men det er urettferdig at USA betaler en større andel av sitt BNP, mellom 4 og 4,3 prosent, mens Tyskland betaler 1-1,2 prosent av et langt mindre BNP. Det er urettferdig, sa Trump.

Publisert: 03.12.19 kl. 11:59

