Myanmars leder Aung San Suu Kyi i Den internasjonale domstolen i Haag. Foto: Peter Dejong / AP / NTB scanpix

Fredsprisvinner forsvarte Myanmar mot folkemordsanklagene - anklages for løgn

Aung San Suu Kyi kaller folkemordsanklagene mot Myanmar feilaktige og mener at saken ikke hører hjemme i en internasjonal domstol.

NTB-AFP-TT

Nå nettopp

Suu Kyi avviste at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot den muslimske rohingya-minoriteten da hun forsvarte sitt eget land i Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) onsdag.

Den tidligere fredsprisvinneren er en av de første statslederne som selv har møtt opp for å svare på anklager mot eget land i domstolen.

I sin forklaring viste hun blant annet til at militæroperasjonen mot rohingya-bebodde områder i 2017 ble utløst av angrep på politiposter.

Hun hevdet også at geriljaen som utførte angrepene, kjemper for selvstendighet for rohingyaene, og at den har stått bak mange væpnede angrep.

– Mulig overdreven makt

I sin forklaring erkjente hun at konflikten har påført sivilbefolkningen store lidelser, og at sikkerhetsstyrkene kan ha gjort seg skyldig i overdreven maktbruk, samt tatt feil mellom sivile og geriljamedlemmer.

Men hun argumenterte for at situasjonen er kompleks, og at konflikten mellom buddhister og muslimer går flere hundre år tilbake i tid.

– Vær så snill, husk denne komplekse situasjonen og utfordringen mot vårt lands suverenitet og sikkerhet, sa hun og tok til orde for at det er Myanmar selv som bør avgjøre om det har skjedd krigsforbrytelser, ikke ICJ.

– Hun lyver!

Myanmar anklages for å ha drevet rundt 740.000 medlemmer av rohingya-minoriteten på flukt til nabolandet Bangladesh, samt drap og overgrep mot tusenvis av sivile. Aktoratet mener at handlingene utgjør folkemord og etnisk rensing.

Mange av flyktningene følger med på rettssaken i Haag fra flyktningleirene de nå bor i.

– Suu Kyi var vårt håp. Men siden hun kom ut av fengsel, knuste hun det. Hvordan kan hun benekte hærens grusomheter, sier Mohammad Yunus, en imam i Kutupalong-leiren i Bangladesh.

Et annet medlem av folkegruppen, Robi Ullah, anklager Suu Kyi for løgn.

– Hun lyver rett ut foran den øverste domstolen. For en skam, sier hun.

– Avledningstaktikk

Også Redd Barna-toppen George Graham mener at Suu Kyis uttalelser strider imot bevisene som er samlet inn av FN, og vitnemålene som Redd Barna selv har samlet inn.

Han anklager Myanmar for avledningstaktikk.

– Rohingya-familier har opplevd et mønster med utenkelige grusomheter i forbindelse med voldskampanjen. Barn og deres foreldre er blitt systematisk drept, lemlestet og voldtatt. Til tross for påstander om at disse overgrepene etterforskes og vil bli håndtert internt, har regjeringen i Myanmar sviktet ved hver eneste sving når det gjelder å straffe de ansvarlige, sier han i en uttalelse.

STØTTESPILLERE: Flere sympatisører møtte opp vinke farvel til Myanmar-leder Aung San Suu Kyi utenfor domstolen i Haag. Foto: YVES HERMAN / Reuters

På hjemmebane har imidlertid Suu Kyi stor støtte. I flere av landets byer ble det onsdag arrangert støttedemonstrasjoner.

Mange steder er det også satt opp enorme plakater med bilde av Suu Kyi og tre smilende generaler.

Også utenfor domstolen i Haag hadde det onsdag samlet seg 250 tilhengere for å vise at de støtter Suu Kyi.

– Ikke relevant

Det er Gambia, på vegne av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har reist saken mot Myanmar.

Suu Kyi viste under onsdagens rettsmøte også til at Myanmar har gitt FNs folkemordkonvensjon helhjertet støtte, men hun mener at den ikke er relevant når det gjelder situasjonen i delstaten Rakhine. At militæret hadde en intensjon om å utsette rohingyaene for etnisk rensing. mener hun er en svært tvilsom hypotese.

Myanmars 74 år gamle leder, som i praksis er landets statsminister, har siden 2017 blitt fratatt en rekke priser og ærestitler.

Fra enkelte hold er det også reist krav om at hun bør fratas Nobels fredspris som følge av hennes forsvar av generalene som i årevis holdt henne i husarrest. Det er de som styrer Myanmars sikkerhetspolitikk, selv om Suu Kyi er landets regjeringssjef.

Publisert: 11.12.19 kl. 18:17

