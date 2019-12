AKSJONERTE: Politiet på vei ut fra en leilighet i en boligblokk i Gersagerparken i Greve utenfor København. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Antiterror-aksjonen i Danmark: 12 av de pågrepne blir løslatt

Åtte av de 20 personene som ble pågrepet i aksjonen onsdag blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen blir dermed de resterende 12 personene løslatt.

Det ble onsdag gjennomført en omfattende og koordinert aksjon flere steder i landet for å forhindre et planlagt terrorangrep:

– Det har vært en operasjon som har favnet bredt. Vi har ransaket over 20 adresser og har cirka 20 pågrepne. Noen vil bli siktet etter terrorparagrafen, sa politiinspektør Jørgen Bergen Skov på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Ifølge det danske politiet var bakgrunnen for pågripelsene blant annet at de personene har skaffet seg remedier til å fremstille sprengstoff.

I tillegg har de forsøkt å skaffe seg skytevåpen.

MØTTE PRESSEN: Sjefspolitiinspektør i Københavns politi, Jørgen Bergen Skov (t.v.) og sjefspolitiinspektør og operativ sjef i PET Flemming Drejer. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Naboer reagerte

Ekstra Bladet har snakket med en mann som bor i en boligblokk i Gersagerparken i Greve utenfor København.

Onsdag brukte politiet en bomberobot ved boligblokken, og ved hjelp av en megafon ba myndighetene beboere om å holde seg borte fra vinduene. Én oppgang skal også ha blitt evakuert, og en leilighet ble ransaket.

– Det har alltid forundret meg at man kun har sett noe til dem fra klokken 23 og ut over, og at det plutselig har vært en voldsom trafikk av mennesker om natten, forteller naboen til avisen.

Han sier at han ønsker å være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet. Avisen understreker at de kjenner mannens fulle identitet.

– Det er en voldsom opplevelse å bli evakuert fra hjemmet sitt. Jeg blir sjokkert. Og at det er så tett på, er ikke noe gøy. Jeg føler meg litt utrygg av situasjonen, sier han til avisen.

Velkledde

Naboer i oppgangen sier til avisen at det har bodd rundt tre til fire personer i den ransakede leiligheten, og at det ser ut som de kommer fra Midtøsten. Ifølge naboene snakket alle personene godt dansk.

En nabo sier også at han har bitt seg merke i klærne til mennene som har gått ut og inn av leiligheten.

– De var alltid utrolig velkledd og i dress. Det er selvfølgelig noe man legger merke til her, hvor de fleste går i alminnelige klær. Det har jeg undret meg over, sier mannen til Ekstra Bladet.

KOORDINERT AKSJON: Politiet i Valby onsdag. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Hele syv politikretser i Danmark var involvert i aksjonen.

Knut Smedsrud, direktør for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, sa onsdag til VG at de følger situasjonen i Danmark tett, og at de har god kontakt med dansk politi og PST.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sa onsdag kveld at situasjonen i Danmark ikke påvirker trusselbildet i Norge.

Publisert: 12.12.19 kl. 09:49

