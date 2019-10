NOK ET MØTE: Det ble ingen løsning på Brexit-floken denne gangen heller da David Sassoli, Europaparlamentets president, møtte statsminister Boris Johnson i Downing Street tirsdag. Foto: Aaron Chown/pool via Reuters

Brexit-frontene hardner mens tiden renner ut

Frontene om britenes EU-exit så tirsdag ut til å hardne da EU-rådets president Donald Tusk klinket til mot statsminister Boris Johnson og sa at dette ikke handler om å vinne en runde svarteper.

Stella Bugge

NTB

Nå nettopp







En telefonsamtale mellom Johnson og Tysklands forbundskansler Angela Merkel samme dag var heller ikke oppløftende, skal vi tro internasjonale medier.

Johnson og Merkel snakket sammen i en halvtime og Johnson understreket at forhandlingene i Brussel er «nær ved å bryte sammen», opplyser Statsministerens kontor, ifølge Sky News.

En kilde samme sted la til at en avtale mellom EU og Storbritannia er «i bunn og grunn umulig, ikke bare nå, men noen gang.»

Og EU-rådets president Donald Tusk fyrte løs på Twitter i en klar melding til Boris Johnson;

– Det som står på spill, handler ikke om å vinne en runde med svarteper. Dette handler om Europas og Storbritannias fremtid og sikkerheten og interessene for våre folk. Du vil ikke ha en avtale, du vil ikke ha en utsettelse, du vil ikke trekke tilbake utmeldingen, que vadis? (latin: hvor går du hen? red anm.)

les også EU-parlamentets brexitgruppe sier britenes forslag ikke er godt nok

– Høyst usannsynlig

Merkel skal, ifølge en kilde ved den britiske statsministerens kontor, i telefonsamtalen ha gjort det klart at en avtale basert på Johnsons forslag til EU var «høyst usannsynlig». Det melder BBC.

Mens Johnson sier det ikke virker som om noen i EU er interessert i å forhandle, sier Merkel at den seneste planen er dømt til å mislykkes med mindre det er ytterligere kompromisser i spørsmålet om irskegrensen, skriver nyhetsbyrået AFP.

les også Storbritannia med nytt eksportforbud: Brexit kan gi medisinmangel i Norge

Britenes seneste forslag om en løsning for Nord-Irland, med håp om å unngå en hard grense mot EU-medlemmet Irland, har fått en kjølig mottagelse i EU. Johnson har foreslått at Nord-Irland midlertidig skal være en del av EUs indre marked, men ikke av tollunionen.

les også Boris Johnson: – Vi elsker Europa, vi elsker europeere

Johnson legger opp til at Nord-Irland skal følge EUs regelverk for mat, landbruksprodukter og varer. Slik vil han unngå at det blir ulike regler nord og sør for grensen mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland.

– Ingen fremskritt

Tirsdag troppet David Sassoli, Europaparlamentets president, opp i den britiske statsministerboligen i Downing Street 10, i et forsøk på å løse flokene. Men han måtte gå med uforettet sak.

– Jeg kom hit med et fortrøstningsfullt håp om å få høre forslag som kunne bringe forhandlingene fremover, sier Sassoli i en pressemelding.

– Det har imidlertid ikke vært noen fremskritt, legger han til, ifølge Sky News.

Men sent tirsdag kveld sier EUs forhandlingsleder Michel Barnier at forsøket på å dra i land en brexitavtale med Storbritannia fortsetter.

– Innsatsen fortsetter for å nå en avtale med Storbritannia, tvitrer Barnier etter et møte med Irlands utenriksminister Simon Coveney i Brussel.

Oppløst

Samtidig har Johnson nå formelt suspendert parlamentet, frem til dronning Elizabeths tale 14. oktober.

Dette var ventet, til tross for at Johnsons regjering gikk på et ydmykende nederlag da britenes Høyesterett avgjorde at Johnsons opprinnelige suspensjon av parlamentet i september var grunnlovsstridig.

Å suspendere parlamentet er en obligatorisk øvelse som er nødvendig for at dronningen skal kunne holde sin tradisjonsrike tale.

Johnson står fast på sin linje om å forlate EU 31. oktober, uansett om en avtale er på plass eller ikke. Det er også ventet at han vil lete etter et smutthull i loven som pålegger ham å be EU om en utsettelse dersom en avtale ikke er klar innen 19. oktober.

Publisert: 08.10.19 kl. 22:49







Mer om