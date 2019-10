HENDELSE: Voldsepisoden skal ha skjedd ved kjøpesenteret i Kuopio.

Én drept og ti skadet i voldshendelse i Finland

En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse på en skole i Finland.

Ifølge politiet ble totalt ti personer skadet, to av dem alvorlig, mens én har mistet livet.

Nyhetskanalen MTV melder ifølge NTB at en elev kom på skolen med et sverd og gikk til angrep på flere personer. Også flere andre medier gjengir opplysningen om at det ble brukt sverd.

Aftonbladet skriver at politiet avfyrte flere skudd da de kom til stedet, og at en av de skadede skal være den mistenkte.

– Det er ikke fare for utenforstående, skriver finsk politi på Twitter.

Skal ha skjedd på skole

Hendelsen skal ifølge Yle ha skjedd på en yrkesskole som ligger inne på et kjøpesenter i byen Kuopio.

De skadede ble sendt til Kuopio universitetssykehus i Finland, som ble varslet om en stor ulykke klokken 12.50 tirsdag, ifølge Yle.

– Det er sjokkerende og helt uakseptabelt, skriver den finske statsministeren, Antti Rinne, på Twitter, og legger til at regjeringen følger situasjonen nøye.

Ifølge Iltalehti er det utstedt katastrofevarsel, og universitetssykehuset har satt i verk kriseberedskap

Det ble av noen medier også meldt om skyting på stedet, men dette tilbakevises av politiet på Twitter.

