Én drept og ti skadet i Finland: Skal ha brukt sverd

En elev ved yrkesskolen i byen Kuopio sier at den mistenkte mannen kom for sent til timen, og at han deretter gikk til angrep med et sverd.

Oppdatert nå nettopp







Ifølge politiet er mannen som er pågrepet finsk statsborger.

En person er drept, mens til sammen ti personer er skadet. To av de skadede er alvorlig skadet, deriblant den mistenkte mannen. I tillegg er en politibetjent lettere skadet. Motivet for angrepet er så langt ukjent.

Politiet bekrefter at mannen var bevæpnet med både skytevåpen og en knivlignende gjenstand. Ifølge vitner og flere finske medier skal det dreie seg om et sverd.









HENDELSE: Voldsepisoden skal ha skjedd ved kjøpesenteret i Kuopio.

De første meldingene kom til politiet klokken 13.29 norsk tid, og den den mistenkte ble pågrepet åtte minutter senere – klokken 13.37. Politiet bekrefter at de at de åpnet ild i forbindelse med pågripelsen.

Den pågrepne mannen får nå behandling på sykehus, og er mistenkt for drap og flere tilfeller av vold, men politiet er klare på at dette kan endre seg.

HENDELSE: Voldsepisoden skal ha skjedd ved kjøpesenteret i Kuopio. Foto: Jaakko Vesterinen, Lehtikuva

Hendelsen skjedde på en yrkesskole som ligger inne i et kjøpesenter i byen Kuopio. En elev forteller til Iltalehti at klassen startet som normalt klokken 13 norsk tid. Et kvarter senere kom den mistenkte mannen, som da bar en lang veske, forteller kvinnen.

– Han tok ut et sverd som ikke så ekte ut, løftet det og hugget mot læreren.

Den kvinnelige studenten forteller at flere av studentene forsøkte å overmanne den mistenkte mannen, og at han da skal ha gått til angrep på dem også. Avisen Ilta-Sanomat har snakket med en kvinne som jobber på en bilverksted i nærheten.

– Jeg hørte høye rop om hjelp. Gjennom vinduet så jeg at folk løp ut fra skolen, forteller Roos Kokkonen til avisen.

Blant dem som kom løpende var en kvinnelig lærer med klær dekket i blod, forteller vitnet, som umiddelbart satte i gang med førstehjelp.

– Hun fortalte at en elev hadde kommet inn i klasserommet og startet å knivstikke henne. Noen sa at det ble brukt et sverd. Alt skjedde så fort.

Den finske statsministeren Antti Rinne sier at regjeringen følger situasjonen tett, og beskriver det hele som «sjokkerende og helt uakseptabelt».

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 01.10.19 kl. 13:02 Oppdatert: 01.10.19 kl. 16:16







Mer om