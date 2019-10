Tusk utelukker ikke Brexit-utsettelse

Kun timer etter at EU-president, Jean-Claude Juncker uttalte at det ikke lenger var mulig med noen Brexit-utsettelse for britene, vil ikke EU-topp Donald Tusk utelukke en ytterligere utsettelse.

Oppdatert nå nettopp







– EU er villig til å vurdere kompromisser. Vi jobber nå for å få ratifisert avtalen. Hvis det kommer et spørsmål om utsettelse, vil jeg kontakte medlemslandene for å se hvordan de reagerer, sier Tusk på en pressekonferanse i Brussel torsdag ettermiddag.

Ikke behov for utsettelser

På en felles pressekonferansen noen timer tidligere, sa en annen av de tre EU-toppene, EU-president Jean Claude Juncker, at det ikke ble noen utsettelse.

– Det er ikke behov for noen utsettelser. Dette er en god avtale, som sikrer fred og stabilitet i Irland, sa Juncker.

les også Brexit: Samarbeidsparti vil velte Johnsons avtale

Den store utfordringen for en Brexit-avtale er fremdeles det britiske parlamentet:

Det demokratiske unionistpartiet (DUP) har foreløpig signalisert at de nekter å stemme for den fremforhandlede brexit-avtalen.

På en pressekonferanse umiddelbart etter Tusk, uttalte imidlertid britenes statsminister Boris Johnson at han hadde sterk tro på parlamentet ville godkjenne avtalen.

Professor Erik O. Eriksen, ved Universitetet i Oslo, sier det kun var Juncker, og ikke EU, som utelukket en utsettelse tidligere torsdag.

Ikke EU som sier nei

– Juncker sier at det ikke blir noen utsettelse dersom britene sier nei til avtalen. Men det er kun han som sier det. Det er ikke EU som sier dette. Så jeg tror nok at EU kan vurdere en ytterligere utsettelse dersom de får en god nok begrunnelse fra britene. Og det kan for eksempel være at britene skal ha en folkeavstemming, sier Eriksen til VG.

les også Brexit-avtale er klar: – En avtale som tar kontrollen tilbake

Britene planlegger å gå ut av EU 31. oktober.

Tusk er president for Det europeiske råd, som er organet hvor stats- og regjeringssjefene i EUs medlemsland møtes.

På en pressekonferanse i Brussel klokken 18.30 torsdag kveld, uttalte EU-toppene seg samlet om avtalen de har kommet frem til sammen med Storbritannia.

– Jeg håper våre britiske venner returnerer en dag. Vår dør er alltid åpen, sa Tusk.

les også Nordirsk parti sier nei: Tollstrid kan velte brexit-avtale

Uttalelsen kom etter at EU-prisident, Jean-Claude Juncker, kunngjorde at EU og Storbritannia hadde blitt enig om en avtale.

– Vi står sammen med Irland, og det hadde ikke være å mulig å få en avtale uten dem. Jeg er glad og lettet, men trist fordi brexit skjer, sa Juncker.

Lei britene forlater oss

Hvordan Storbritannia og EU skulle håndtere grensen mellom britiske Nord-Irland og Irland, har vært en nøtt i forhandlingene.

Men Irlands forsvarsminister var fornøyd med avtalen.

– Jeg vil takke alle EU-landene og Boris Johnson for det vi er kommet frem til. Jeg har lært ti ting om EU de siste to årene, og det er styrken vår når vi tenker sammen. Fellesskapet er viktig for fremtiden når vi forhandler om med andre land, ikke bare britene. Som et lite land har jeg som en liten nasjon følt meg beskyttet og ivaretatt. Jeg er lei over at britene forlater oss. Jeg håper vi fortetter er økonomisk og politisk samarbeid. Denne avtalen er annerledes og kan bli permanent hvis nord-irske politikere vil ha den, sa Leo Varadkar.

Publisert: 17.10.19 kl. 19:06 Oppdatert: 17.10.19 kl. 19:16







Mer om