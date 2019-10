PÅ HJEMMEBANE: Richard Painter er professor og underviser ved University of Minnesota, men har hjemmekontor den dagen VG møter ham. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bush-etikksjef: Tre grunner til at Ukraina-saken må føre til riksrett

MINNEAPOLIS (VG) Tidligere etikksjef i Det hvite hus, Richard Painter, er ikke i tvil om at Trump må stilles for riksrett – men for langt mer enn Ukraina-saken alene.

Etter at Demokratene innledet en riksrettsprosess mot Donald Trump i slutten av september, har saken utviklet seg fra dag til dag, og denne uken har temperaturen steget ytterligere.

Kjernen er samtalen der Trump oppfordret presidenten i Ukraina til å etterforske hans politiske rival Joe Biden og sønnen hans. En uke tidligere satte Trump 400 millioner dollar i bistand på vent, noe minst én diplomat fryktet var et pressmiddel.

Richard Painter var George W. Bushs etikksjef fra 2005–2007. Han er ikke nådig i sin oppsummering av sakens alvor:

– I 2016 oppfordret Trump russerne til å hacke Hillary Clintons e-poster og blande seg i det amerikanske valget. Nå gjør han det igjen, men forskjellen er at han nå bruker makten han har som president til å gjøre det.

– Dette er en veldig farlig situasjon, slår han fast.

VG møter den travle jusprofessoren i hans hjem i en forstad i Minneapolis. Vi får sitte på i bilen ned til et TV-studio i sentrum, der han skal kommentere den siste Trump-utviklingen for CNN.

Painter var en republikaner i 30 år, før han i fjor byttet side. De siste årene har han markert seg som en skarp kritiker av Trump, blant annet ved en rekke søksmål gjennom etikkorganisasjonen CREW.

Forvirret? Derfor risikerer presidenten riksrett:

Tre mulige lovbrudd

Den amerikanske grunnloven slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller andre alvorlige forbrytelser og forseelser.

Fakta om riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset. * Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med hans forhold til Monica Lewinsky. Kilde: NTB

På spørsmål om hvorfor Ukraina-samtalen oppfyller dette kravet, peker Painter på tre forhold:

1. – Trump har bedt en fremmed makt involvere seg i hans valgkamp. Det er ulovlig for utenlandske borgere å bidra med penger eller andre ting av verdi i forbindelse med valg. Det er brudd på loven om finansiering av valgkamp (Federal Election Campaign Act).

2. – Trump involverer amerikanske embetsmenn i utenriksdepartementet – ambassadører og andre – i sin egen valgkamp i kraft av deres offisielle posisjon. Det er et brudd på loven som forbyr embetsmenn å bruke sin posisjon til politisk innblanding (Hatch Act).

3. – Trump antyder sterkt «quid pro quo», en motytelse, ved at han vil holde tilbake utenlandsk bistand til Ukraina frem til han får dritt på Joe Biden. Når han holder tilbake bistand like før telefonsamtalen med Ukrainas president, er det ganske klart hva han ønsket seg i retur, nemlig noe av verdi til sin politiske kampanje. Det er et brudd, eller i nærheten av et brudd, på loven om bestikkelse eller oppfordring til bestikkelse.

I FARTEN: Midt i intervjuet med VG må Painter stoppe for å fylle drivstoff på bilen. Etterpå stopper han ved datterens skole for å levere noe til henne. Foto: Thomas Nilsson / VG

Syv tiltalepunkt

Hvis Representantenes hus vil stille Donald Trump for riksrett, må de vedta tiltaler mot presidenten. Flertallsleder Nancy Pelosi har signalisert at hun ønsker at disse skal dreie seg om Ukraina-saken.

Men Painter mener tiltalene bør favne bredere og at de i tillegg bør inkludere:

2. Obstruksjon og forsøk på å forhindre rettens gang, som beskrevet i andre del av Mueller-etterforskning.

– Det er veldig klart at Trump hindret rettens gang. Den eneste grunnen at han ikke ble siktet, var at Justisdepartementet ikke vil sikte en sittende president.

3. Russisk innblanding i 2016-valget, slik det ble beskrevet i første del av Mueller-rapporten.

– Dette kan være mer diskutabelt. Ingen ble siktet for sammensvergelse med Russland, men spørsmålet er om sammensvergelsen, oppfordret av Trump, likevel er tilstrekkelig for å rettferdiggjøre en tiltale i en riksrett.

KRITIKER: Richard Painter er jusprofessor og tidligere etikksjef för president George W. Bush. Foto: Thomas Nilsson / VG

4. Forakt for, og obstruksjon av, Kongressen. Det hvite hus har nektet å føye seg for stevninger fra Kongressen i forbindelse med riksrettsgranskingen. Nixon ble tiltalt for nettopp dette.

5. Brudd på grunnlovens forbud for amerikanske embetsmenn å motta noe av verdi fra utenlandske regjeringer – den såkalte Emouluments Clause – uten Kongressens godkjenning.

– Donald Trump har mye samarbeid med utenlandske regjeringer, enten det dreier seg om bruk av hotell, diverse godkjennelser og lisenser og kanskje til og med finansiering.

6. Handlinger som truer pressefriheten.

7. Kongressen bør også vurdere behandlingen av flyktninger på grensen må vurderes, mener Painter.

Tror republikanerne vil snu

Dersom Representantenes hus stiller Trump for riksrett, skal den andre delen av Kongressen – Senatet – gjennomføre en rettssak.

Å finne presidenten skyldig krever to tredjedeler av stemmene i Senatet. Det virker lite trolig, siden Republikanerne utgjør flertallet i Senatet. Men Painter tror Trumps partifeller kan komme til å vende seg mot ham.

– Det amerikanske folket kommer til å få se de overveldende bevisene. Trump vil falle på målingene og kan stå i fare for å ta resten av partiet med i fallet. Da er det kanskje ikke i deres beste interesse å frikjenne ham, sier Painter.

Det hvite hus har tidligere gjort det klart at de ikke vil samarbeide med riksrettgranskningen. Painter avfeier argumentene som ble brukt.

– Det er bare tull. Det hvite hus er pliktig til å overholde stevninger fra Kongressen. Den er Kongressens rolle å kontrollere den utøvende makt.

Han mener Demokratene må gå til retten for å tvinge Det hvite hus til å føye seg etter stevningene. Selv har Trump sagt at saken kan gå helt til Høyesterett.

SAMARBEIDER: Rudy Giuliani fotografert i Washington sammen med en av mennene som ble arrestert i forrige uke, Lev Parnas. Foto: ARAM ROSTON / Reuters

– Giuliani har problemer

Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, som har en svært sentral rolle i Ukraina-saken, er under etterforskning for ulovlig lobbyvirksomhet i landet.

Samtidig er to personer som har hjulpet ham med å innhente potensielt skadelig informasjon om Biden og USAs tidligere ambassadør, pågrepet for blant ulovlige pengebidrag til et kongressmedlem.

Guiliani har også innrømmet å ha tatt oppdrag for flere millioner kroner for den ene av dem, men har nektet for å ha gjort noe galt.

– Giuliani har flere juridiske problemer, sier Painter.

Han viser til at det vil være ulovlig for Giuliani å videreformidle forespørsler fra Trump og på den måten representere USAs regjering, og minner også om forbudet mot å motta valgkampbidrag fra utenlandske borgere.

– Giuliani virker å være presidentens «bag man», personen som henter bestikkelser eller penger fra dem som søker å påvirke amerikanske embetsmenn. I dette tilfellet ble det gitt bistand, og Giuliani drar for å hente belønningen, som var skitt om Joe Biden.

Publisert: 20.10.19 kl. 17:53







