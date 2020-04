Nord-Koreas diktator Kim Jong-un på et partimøte 11. april. Foto: KCNA / X02538 Foto: KCNA via KNS

Donald Trump: Vet hvordan det går med Kim Jong-un

Spekulasjonene svirrer rundt helsetilstanden til Nord-Koreas diktator. USAs president hevder han vet hvordan det går med ham – men vil ikke fortelle noe nå.

– Jeg kan ikke si noe nå. Jeg har en veldig klar oppfatning av hvordan det går med ham, men jeg kan ikke snakke om det nå. Jeg håper han har det bra, sier Donald Trump mandag.

Spekulasjonene rundt helsetilstanden til Nord-Kroeas leder Kim Jong-un startet da han ikke møtte opp på markeringen av fødselsdagen til sin avdøde bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, 15. april. Han har ikke vist seg siden.

Sørkoreansk sikkerhetsrådgiver: – Kim Jong-un er i live og frisk

– Jeg vet hvordan det går med ham, relativt sett. Jeg tror dere vil få vite noe innen de nærmeste dagene, fortsetter Trump under pressekonferansen om coronakrisen i Det hvite hus.

Det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA publiserte mandag det de hevder er livstegn fra sin leder: Et brev fra Kim til Sør-Koreas president Cyril Ramaphosa, datert mandag 27. april. Brevet er ikke blitt uavhengig verifisert, skriver CNN.

Trump blir under pressekonferansen også spurt om en uttalelse Kim Jong-un skal ha kommet med nylig. Til det svarer han slik:

– Ingen vet hvor han er, så han kan åpenbart ikke ha sagt det. Hvis du vet det, er det breaking news.

Les på VG+: Da diktatorens halvbror ble drept

Flere medier har meldt at tilstanden til den nordkoreanske lederen skal være kritisk etter en operasjon. Natt til lørdag meldte Reuters at et medisinsk team fra Kina er sendt til Nord-Korea. Nord-Korea-eksperter VG har snakket med mener det nå er mer troverdig at han har alvorlige helseproblemer.

Den amerikanske presidenten ble også spurt om den nordkoreanske lederen tirsdag i forrige uke. Da svarte han slik:

På søndag uttalte imidlertid Chung-in Moon, øverste sikkerhetsrådgiver til Sør-Koreas president Moon Jae-in, til CNN at Kim Jong-un er «i live og frisk».

– Han har oppholdt seg i Wonsan-området siden 13. april. Ingen mistenkelige bevegelser har blitt oppdaget hittil, sa han til kanalen.

Publisert: 28.04.20 kl. 01:43 Oppdatert: 28.04.20 kl. 02:14

