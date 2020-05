KOBLES TIL STORAKSJON: I slutten av september 2018 ble broer og fergeoverganger i Danmark stengt i forbindelse med en massiv politiaksjon med utspring i trusler mot en iransk opposisjonsleder i Danmark. Her blir bilene på Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn kontrollert. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Rettssaken mot norskiraner har startet: Tiltalt for spionasje og planlegging av drap

Den 40 år gamle norskiraneren som er tiltalt for å ha hjulpet iransk etterretningstjeneste med å planlegge et drap i Danmark, har i dag møtt i retten i Roskilde. Sikkerheten omtales som massiv.

Det er ifølge danske medier massiv sikkerhetskontroll i forbindelse med rettssaken mot norskiraneren, som ifølge tiltalen har bistått iransk etterretningstjeneste i planlegging av et attentat i Danmark.

Politiet er til stede i et stort antall, ifølge Ekstra Bladet.

Den 40 år gamle norskiraneren, som har ankommet retten, har vært varetektsfengslet siden september i 2018. Nå har han møtt opp i retten sammen med sin forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen og en tolk, ifølge den danske avisen.

Forsvarer Juul Eriksen opplyste i retten at den tiltalte norskiraneren nekter straffskyld.

Saken får stor oppmerksomhet i Danmark. Mannen er tiltalt for å ha hjulpet iransk etterretning med å planlegge et drap i Danmark. Ifølge tiltalen brakte 40-åringen opplysninger videre til den iranske etterretningstjenesten, som så skulle brukes til å utføre et attentat mot en person bosatt i Danmark.

Aktor Søren Harbø vil at norsk-iraneren ikke bare skal straffes for spionasjone og forsøk på drap, men vil også at 40-åringen blir utvist fra Danmark på livstid.

Det er ikke offentliggjort hvem det planlagte attentatet var rettet mot, utover at han var en del av en iransk separatistbevegelse. 40-åringen tok ifølge tiltalen bilder og foto av mannens bolig. Han filmet også mannens kone. Dette skjedde ifølge tiltalen på ordre fra iransk etterretningstjeneste.

– Det er særdeles alvorlig hvis man samler inn og bringer videre opplysninger til en fremmed etterretningstjeneste med henblikk på at det skal utføres et attentat på dansk grunn. Det er fullstendig uakseptabelt at fremmede etterretningstjenester planlegger drap på dansk grunn og det er uakseptabelt at personer hjelper fremmede etterretningstjenester med å operere i Danmark. Det vil vi ikke finne oss i, sa statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas i en tidligere pressemelding.

Det angivelige attentatet ble aldri utført fordi dansk politi avslørte planene, heter det videre i tiltalen.

ALVORLIG: PET-sjef Finn Borch Andersen holdt pressekonferanse om saken etter at norskiraneren ble pågrepet i oktober 2018. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Under en pressekonferanse i starten av februar i år fortalte Politiets etterretningstjeneste (PET) i Danmark om siktelsen av i alt tre personer i saken.

– Det er en meget kompleks sak, hvor Saudi-Arabia og Iran har tatt sin konflikt med til Danmark, sa PET-sjef Finn Borch Andersen.

Mannen det skal ha blitt planlagt drap på var ifølge Ekstra Bladet er del av en iranske separatistbevgelelse, som kjemper for selvstendighet til regionen rundt byen Ahvaz med ønske om å etablere en selvstendig arabisk stat.

Norsk-iraneren kom i politiets søkelys etter at en militærparade i Ahvaz ble angrepet i september 2018, som angivelig skal ha vært gjennomført av separatistbevegelsen ASMLA. Der ble 24 mennesker drept.

Bare en uke senere skal politiets etterretningstjeneste hatt informasjon om at det skulle begås et drap i Danmark, med tilkytning til seperatistbevegelsen. I forbindelse med etterforskningen av disse opplysningene ble mannen anholdt i Sverige og utlevert til Danmark.

Tre personer for gruppen ASMLA, som er kritiske til det iranske prestestyret ble også siktet for å ha spionert mot personer i Danmark for Saudi-Arabia. Det var gruppens leder som var utpekt til å bli drept, ifølge PET.

Publisert: 01.05.20 kl. 11:05

