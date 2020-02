GRUNNLEGGEREN: Hoan Ton-That gjør et søk med et bilde av seg selv i Clearview AI-appen han selv står bak. Foto: AMR ALFIKY / New York Yimes

Ny app hevder å stanse storkriminelle – med over tre milliarder bilder

En søkemaskin for ansikter har revolusjonert politiarbeid i USA og Canada, men frykten for innskrenking av personvernet er stor.

«Et verktøy som kan gjøre slutt på muligheten din til å gå nedover en gate som en anonym person». Det skriver New York Times om den nye appen fra det amerikanske selskapet Clearview AI.

Selskapet hevder de har mer enn tre milliarder bilder som de skal ha hentet fra Facebook, Instagram, YouTube og millioner av andre nettsider, skriver den amerikanske avisen.

Med bare et fotografi eller et stillbilde av en persons ansikt, skal Clearview kunne bruke den enorme databasen til å gjenkjenne personen og gi offentlig tilgjengelig informasjon på null komma niks.

600 politiavdelinger skal ha tatt appen i bruk

– Jeg skjønner at folk er bekymret omkring personvern. Det er viktig å huske at dette kun er offentlig tilgjengelig informasjon. Vi lager ikke teknologien for dens egen skyld, men for å hjelpe politiet med å løse kriminalsaker, sier mannen bak Clearview, Hoan Ton-That, i et intervju med CNN.

Kun politi kan be om tilgang til tjenesten på Clearview sin hjemmeside, der det står skrevet at de har bistått politi og etterforskere med å spore opp pedofile, terrorister, menneskehandlere og andre storkriminelle.

Ifølge CNN er appen blitt tatt i bruk av mer enn 600 politiavdelinger i Canada og USA, alt fra lokale avdelinger til FBI og Sikkerhetsdepartementet i USA.

En tidligere politisjef i Indiana forteller til New York Times at Clearview gjorde det mulig for dem å identifisere 14 av 21 mindreårige ofre i utnyttende videoer og bilder. Den yngste var 13 år gammel.

Det er uklart hvor mange politienheter som har betalt for tjenesten og hvor mye det koster, men ifølge CNN skal politiet i Chicago ha brukt nærmere 50.000 dollar for et toårig forsøk.

Samtidig er det ikke alle som er like begeistrede over den nye søketjenesten, og ansiktsgjenkjenning har vært et kontroversielt tema i mange år.

Kan brukes på «en svært dårlig måte»

I januar ga delstaten New Jersey politiet et midlertidig forbud mot å benytte seg av Clearview «frem til de har en bedre oversikt over situasjonen», skriver Mashable.

Tilbake i 2011 sa Googles daværende styreformann Eric Schmidt at dette var en teknologi selskapet holdt tilbake, fordi den kan brukes på «en svært dårlig måte», skriver New York Times.

– Å sitte på informasjon om mennesker som kan brukes til å identifisere dem, kan være et problem i seg selv. Og så går det på presisjon: Det snakkes om at denne teknologien fungerer godt på hvite mennesker, men ikke ellers. Det er et problem, sier teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, Torgeir Waterhouse:

– Og så handler det om samtykke: Skal du kunne bevege deg fritt på gaten uten å kunne identifiseres hele tiden, og hvis du identifiseres, hva skal de bruke det til? En annen diskusjon er at Facebook sier Clearview har tatt bilder uten tillatelse. Så når du legger ut et bilde på Facebook eller Instagram, har du ikke godkjent det for Clearview.

FACEBOOK: Clearview AI skal ha hentet bilder som er lagt ut offentlig på alle mulige nettsteder, inkludert Facebook. Foto: DENIS CHARLET / AFP

Ifølge CNET har Facebook, inkludert andre nett-giganter som Google og Twitter, beordret Clearview om å stoppe å hente bilder fra deres tjenester og slette disse bildene.

«YouTubes vilkår har et eksplisitt forbud mot å innsamle data som kan brukes til å identifisere en person», skriver Alex Joseph, talsperson i YouTube (som eies av Google), i en e-post til Business Insider.

Ton-That hevder selv i et intervju med CBS at han har grunnloven på sin side, og henviser til «the first amendment» der det står skrevet retten til å tilegne seg offentlig informasjon.

– Ansiktet ditt er dine data

Det er ingen lovverk som gjelder spesifikt mot teknologier som muliggjør ansiktsgjenkjenning i dag, men med mindre noen har fått lov til å bruke dine data på en bestemt måte, er det Personopplysningsloven som gjelder i Norge, forklarer Waterhouse.

– Essensen er her at du skal gi samtykke til bruk av personopplysninger. I Norge er det i utgangspunktet du og jeg som har retten til våre data, og ansiktet ditt er regnet som dine data. Men generelt kan jo myndigheter lage regler i sine egne land som gir tjenesten retten til å bruke disse dataene, sier han.

Han understreker det ikke er grunn til å frykte teknologier som tilbyr ansiktsgjenkjenning i seg selv, men hvordan det kan misbrukes.

EKSPERT: – Det er grunn til å frykte misbruk, sier partner i rådgivningsselskapet Otte, Torgeir Waterhouse, om en ny søketjeneste i USA som bruker ansiktsgjenkjenning. Foto: IKT-Norge

Videre sier Waterhouse at det er viktig å ha en opplyst debatt om nye teknologier og det å se en sammenheng mellom tilgjengelig teknologi og hvordan vil at samfunnet skal utvikles.

– Det er viktig man politisk – og innenfor andre fagområder – får oppdatert seg med nødvendig kunnskap om hva denne teknologien betyr og handler om, så man kan ta riktige valg fremover og få det inn i faglige debatter – politikken må ta dette over seg, sier Waterhouse.

Publisert: 26.02.20 kl. 07:19

