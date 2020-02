BLOGGER: Regimekritiker Tumso Abdurakhmanov skal være utsatt for et angrep. Foto: Francesca Ebel / AP

Tsjetsjensk blogger skal ha overlevd drapsforsøk

Tumso Abdurakhmanov har delt en svært blodig video der han hevder å ha slåss mot en angriper med hammer.

Nå nettopp

Ifølge BBC er Tumso Abdurakhmanov en av de mest populære bloggerne i Tsjetsjenia. Videoene hans på YouTube, der han åpent kritiserer statsleder Ramzan Akhmadovitsj Kadyrov, får vanligvis titusenvis av visninger. Abdurakhmanov har vært i eksil siden 2015.

Den svensk-baserte tsjetsjenske menneskerettighetsorganisasjonen Vayfond kaller det angivelige angrepet et drapsforsøk og skriver at en høytstående russisk myndighetsperson i regionen, Magomed Daudov, skal ha «erklært blodstrid mot bloggeren i midten av fjoråret.»

les også Tsjetsjensk regimekritiker drept

De har også delt videoen og skriver at en uidentifisert person brøt seg inn i Tumsos leilighet og prøvde å drepe ham med en hammer mens han sov.

Ifølge Vayfond klarte bloggeren å uskadeliggjøre mannen i kamp og ringe politiet. Abdurakhmanov skal være uten alvorlige skader og befinne seg på sykehus under politibeskyttelse, ifølge The Guardian.

les også Oyub (60) kjemper for bortførte russere: Nå risikerer han 10 år i fengsel

Videoen skal angivelig vise angriperen som ligger i en pøl av blod på gulvet. En andpusten Abdurakhmanov spør ham spørsmål og viser fram en hammer.

BBC skriver at den påståtte angriperen blir spurt om hvem som har sendt ham og at han svarer at han kommer fra Moskva og at «de har min mor.»

AVSLAG: Abdurakhmanov med et brev fra Interpol, avbildet i Polen i november 2018. Foto: Francesca Ebel / AP

To eksiltsjetsjenere er drept de siste månedene. Den regimekritiske bloggeren Imran Aliev ble funnet drept på et hotellrom i Lille i Frankrike i januar. Menneskerettighetsaktivister tror drapet kan ha vært politisk, som en advarsel til andre regimekritikere. Abdurakhmanov har tidligere hevdet at drapspersonen i Lille var sendt av Kadyrov.

I august i fjor ble Zelimkhan Khangoshvili skutt og drept i en park i Berlin midt på dagen.

les også Rammstein klinte til på scenen – angivelig stikk mot Russlands homoholdninger

I 2009 ble den russiske journalisten og menneskerettsaktivisten Natalia Estemirova brutalt drept på vei til jobb. Hun jobbet blant annet med å avdekke æresdrap på kvinner i Tsjetsjenia.

Flyktet

Abdurakhmanov var først i Georgia, før han ble nektet asyl og flyttet til Polen. I 2018 fikk han avslag på asyl der også. Den avgjørelsen har Amnesty International protestert mot. De mener Abdurakhmanov vil være i reell fare for å bli utsatt for tortur om han blir deportert til Russland.

les også Tsjetsjenias president Kadyrov: – Vi har ingen homofile her

BBC har ikke fått noen kommentar fra Abdurakhmanov. Ifølge Guardian har Moskva avvist å ha noe med angrepet å gjøre. En talsperson for Kreml sier torsdag at «Vi synes ikke det er en viktig hendelse for Russlands nyhetsagenda.»

Putin-trofaste Kadyrov har styrt Tsjetsjenia siden faren Akhmat ble drept i et bombeangrep i 2004.

Publisert: 28.02.20 kl. 12:33

Les også

Mer om Tsjetsjenia Asyl Russland

Fra andre aviser