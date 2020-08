Demokratenes landsmøte: Obama med kraftsalve mot Trump

USAs president Donald Trump ser på presidentjobben som «nok et realityshow», mener tidligere president Barack Obama.

Han kom med utsagnet under tredje dag av demokratenes landsmøte natt til torsdag norsk tid, i en tale fra museet American Revolution i Philadelphia.

Obama sier at han hadde håpet at Donald Trump ville være interessert i å ta jobben som president seriøst.

– Men det gjorde han aldri. I nesten fire år har ikke vist noen interesse for å gjøre jobben som trengs, ingen interesse for å finne en felles plattform, og ingen interesse i å bruke den fantastiske presidentmakten til å hjelpe andre enn seg selv og vennene sine, sier Obama.

– Han har ikke vist interesse for å behandle presidentjobben som noe mer enn nok et realityshow som han kan bruke for å få oppmerksomheten han higer etter.

Trump: Obama er grunnen til at jeg er her

Under sin pressekonferanse onsdag, ble USAs president Donald Trump spurt om utdragene fra Obamas tale som var offentliggjort på forhånd. Han kontret med å si at Obama og Joe Biden er grunnen til at han i det hele tatt stilte til valg i 2016.

– President Obama gjorde ikke en god jobb. Grunnen til at jeg er her er president Obama og Joe Biden. Hadde de gjort en god jobb, ville jeg ikke vært her, jeg ville antagelig ikke stilt engang. Jeg ville vært veldig fornøyd, sier Trump og legger til:

– Jeg likte mitt tidligere liv veldig godt. Men de gjorde en så dårlig jobb at jeg står her foran dere som president, sa Trump og forlot podiet i presserommet i Det hvite hus.

SVARTE PÅ TILTALE: USAs president Donald Trump sa under pressekonferansen sin onsdag at han likte sitt tidligere liv godt, og at han stilte til valg fordi forgjengeren Barack Obama gjorde en dårlig jobb. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

Da Barack Obama ble valgt til landets første, svarte president, var troen stor på at han skulle få til en varig endring i USA. I stedet etterlot han seg en nasjon som valgte hans rake motsetning, skriver New York Times.

– Hver president avler på en måte den neste fyren. Han må klargjøre hva det var ved ham som ikke avlet denne fyren. Hvorfor endret ikke de åtte årene landet når vi i 2008 trodde at ting var annerledes? sier William M. Daley, som var Obamas stabssjef i Det hvite hus, til avisen før Obamas tale.

Billie Eilish på demokratenes landsmøte: – Vær så snill, stem!

– Gjorde meg til en bedre president

I tillegg til å lange ut mot Trump, kom Barack Obama med rosende ord om Joe Biden, som han kjenner svært godt. Biden var Obamas visepresident i åtte år.

Obama legger i talen vekt på både de menneskelige og profesjonelle sidene ved presidentkandidaten.

– I åtte år var Joe den siste personen i rommet da jeg sto overfor store beslutninger. Han gjorde meg til en bedre president. Han har personligheten og erfaringen som skal til for å gjøre landet vårt bedre.

Også USAs tidligere førstedame Michelle Obama kom med hard skyts mot Trump under demokratenes landsmøte, i sin tale natt til tirsdag:

Kamala Harris også ut mot Trump

Blant de andre talerne på demokratenes landsmøte natt til torsdag, som ledes av skuespiller Kerry Washington, er tidligere presidentkandidat Hillary Clinton, flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi – og ikke minst visepresidentkandidat Kamala Harris.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er Harris ventet å bruke sin tidligere erfaring som statsadvokat til å fremme sin sak mot Donald Trump.

– Donald Trumps feil har kostet liv og levebrød, står det blant annet i et utdrag fra talen hennes publisert av CNN.

– Vi må velge en president som vil gi oss noe annet, noe bedre, og som vil gjøre den viktige jobben. En president som vil bringe oss alle sammen – svarte, hvite, latinamerikanere, asiater, urfolk – for å oppnå fremtiden vi alle vil ha. Vi må velge Joe Biden, står det videre i utdragene fra talen hennes.

Hillary Clinton, som tapte mot Trump i presidentvalget i 2016, oppfordret amerikanere til å stemme fordi både deres «liv og levebrød står på spill».

– Jeg skulle ønske Donald Trump visste hvordan man var president, for USA trenger en president akkurat nå.

– I fire år har folk sagt til meg: Jeg forsto ikke hvor farlig han var, jeg skulle ønske jeg hadde stemt annerledes, eller enda verre, jeg skulle ønske jeg hadde stemt. Hør her: Dette kan ikke være nok et «jeg burde ha gjort»-valg, sa Clinton videre.

Publisert: 20.08.20 kl. 01:16 Oppdatert: 20.08.20 kl. 04:36

