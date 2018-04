IKKE UTREDET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), her utenfor FN-bygningen i New York. Foto: Jostein Matre

Norge «forstår» Syria-angrepet, men har ikke utredet om det bryter med folkeretten

Publisert: 18.04.18 22:06 Oppdatert: 18.04.18 23:23

Fordi Norge ikke har deltatt har heller ikke Norge utredet om Syria-angrepet bryter med folkeretten, sier utenriksministeren. – For lettvint, mener forsker.

– Fordi vi ikke deltok i aksjonen, har vi ikke gjort egne utredninger av det folkerettslige grunnlaget.

Det svarer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på spørsmål om Frankrike, USA og Storbritannias bombeaksjon bryter med krigens folkerett.

Samtidig har regjeringen sagt at Norge «forstår» bombeaksjonen fra USA , Storbritannia og Frankrike i Syria . Dette har høstet kritikk fra politikere og eksperter som mener bombingen bryter med folkeretten.

– Norge har sagt sterkt at det er viktig at folkeretten respekteres, og det er av særlig betydning for små land – da blir det litt lettvint å si at man kan forstå at det foretas militæraksjoner som bryter med folkeretten, sier folkerettsekspert Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han understreker at en militæraksjon må ha et FN-mandat, må være i selvforsvar eller at man må være invitert av det gjeldende landet for at den ikke skal bryte med folkeretten.

Michael Tetzschner: Ikke folkerettsbrudd

På spørsmål om hvorfor Norge «forstår» men ikke «støtter» angrepet, svarer Søreide:

– Norge var ikke deltaker i aksjonen, men vi har gitt klart uttrykk for forståelse for nødvendighet av å reagere - også militært - mot gjentatte brudd på forbudene om bruk av kjemiske våpen. I tillegg har vi sluttet oss til en NATO-uttalelse hvor alliansen i fellesskap uttrykker støtte for aksjonen

Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner går lenger. Han mener angrepet ikke strider med folkeretten, selv om han passer på å understreke at Norge ikke deltok i aksjonen og derfor ikke har gjort egne utredninger.

– Det er i utgangspunktet et massivt folkerettsbrudd å bruke kjemiske våpen, og å treffe tiltak som hindrer videre bruk av det er i samsvar med folkeretten, sier han.

– Alternativet er at krigsforbrytelser ikke får konsekvenser.

Han påpeker også at FN i 2013 vedtok en resolusjon som påla Syria å ødelegge sine kjemiske våpen.

– Det ville også være et aksjonsgrunnlag for medlemsland i FN.

Folkerettsekspert: Norge burde sagt ifra

Folkerettsekspert Ulfstein sier det ikke finnes noen FN-resolusjoner som tillater bruk av militærmakt om Syria bryter løfter om å kvitte seg med kjemiske våpen, heller ikke den fra 2013.

– Kanskje det finnes etiske eller politiske grunner til å bryte folkeretten, men da får man si at dette anser vi som så viktig at vi bryter folkeretten, mener han.

Han synes Norge ikke burde si at vi «forstår» angrepet i Syria.

– Norge burde sagt klart fra at dette er et folkerettsbrudd, og eventuelt tilføyd at brudd på forbud mot bruk av kjemiske våpen ikke kan tolereres

Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning (PRIO) tror Norge velger å «forstå» angrepet fordi det er folkerettslig problematisk.

– Man formulerer seg ikke på en måte som innebærer en protest, men går ikke god for angrepet heller. Det er forståelig og politisk klokt, men det betyr ikke at det er folkerettslig eller etisk riktig, sier han.

Folkeretten er en fleksibel størrelse som endrer seg over tid med praksis, i motsetning til nasjonal rett, mener han.

– For et lite land som Norge ville det være bekymringsverdig om det skulle utvikle seg en praksis der stormakter kan tilkjenne seg fullmakter.

Stoler på de vestlige landene

Syria hevder at det kjemiske angrepet på sivilbefolkningen i Douma var fabrikkert, og FN-resolusjoner om å undersøke det, har blitt blokkert av Russland .

– Frankrike, Storbritannia og USA er tydelige på at det syriske regimet står bak angrepet med kjemiske våpen i Douma. Vi har ikke grunnlag for å trekke noen annen konklusjon, sier Søreide.

Hun påpeker at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har sendt et team til Syria, og at det er viktig at de får tilgang til å gjennomføre en undersøkelse.

Harpviken er enig i at sannsynligheten for at det kjemiske angrepet er gjort av syriske regjeringsstyrkerer stor, og sier de har brukt kjemiske våpen tidligere.

– Det er likevel viktig å stille spørsmål ved at man agerer militært før man har lagt fram en tydelig bevisbyrde, hvis man vil at det skal ha legitimitet. OPCW er på bakken, men er knapt i gang, sier han.

– Det finnes en forhistorie med andre vestlige intervensjoner som har hatt enorme konsekvenser og som har bygget på feilaktig faktagrunnlag – man kan nevne Libya og Irak.

Harpviken tror ikke det er umiddelbar fare for eskalering, men mener presset mot Norge mot å forstå, eller delta, ville være større enn ved tidligere intervensjoner fordi Russland oppleves som mer truende, og forholdet til USA med Trump som president er mer ustabilt.

– Om situasjonen skulle eskalere og det ble satt i gang flere angrep - hva må til for at Norge skulle takke ja til å bidra dersom spørsmålet kommer?

– Det er ikke en aktuell problemstilling for Norge, sier Søreide.