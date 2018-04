Peter Madsen dømt til livsvarig fengsel for drapet på Kim Wall

KØBENHAVNS BYRET (VG) Byretten har idømt den danske oppfinneren Danmarks strengeste straff for drapet på den svenske journalisten Kim Wall (30).

Den knusende dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand .

Peter Madsen anket dommen på stedet.

–Det er snakk om et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap på en tilfeldig kvinne, som i forbindelse med sitt arbeid som journalist hadde tatt imot en tur i hans ubåt, sier dommer Anette Burkø.

Peter Madsen ankom rettslokalet geleidet av en politimann få minutter før domsavsigelsen. Han var iført sort blazer og mørke briller. Han sto i vitneboksen da hun avsa dommen. Etterpå satte han seg på tiltalebenken hvor han ble sittende med senket blikk

Peter Madsen er kjent skyldig i overlagt drap, grov mishandling og seksuelle overgrep mot Kim Wall i august 2017.

Madsen har selv kun erkjent å ha partert liket av Wall, og mener han handlet i panikk. Han har forklart at hun døde som følge av forgiftning ombord i ubåten.

Bakgrunn : Her kan du få oversikt over hele saken

Hans forsvarer Betina Hald Engmark la mandag ned påstand om at han derfor bare kunne dømmes for dette forholdet, som hun mente tilsvarer om lag seks måneders fengsel.

Statsadvokat Jacob Buch-Jepsen mener derimot at Peter Madsen er skyldig etter tiltalen, og at han utgjør en så høy risiko for andres liv og helse at han må fengsles for livstid .

– Etter en samlet vurdering finner retten at tiltalte har drept Kim Wall. Han har tidligere interessert seg for drap, herunder spidding av kvinner, leser dommer Anette Burkø opp.

Retten: Ikke troverdig

Dommeren mener at forklaringene til Madsen i retten ikke har stått til troende, og har lagt vekt på at han har skiftet forklaringer flere ganger.

– Tiltaltes forklaring om at han oppfattet den første forklaringen sin som mer skånsom for avdødes pårørende virker ikke troverdig, særlig i lys av at liket ble partert opp, fortsetter dommeren.

Retten har lagt til grunn at den mest sannsynlige årsaken til at Kim Wall døde, er halshugging. De mener Madsens forklaring på at Wall skal ha dødd som følge av en kulloseforgiftning ombord i ubåten, ikke er troverdig.

Kan bety fengsel resten av livet

Både forvaring og livsvarig fengsel er tidsubestemt, og innebærer i prinsippet at en domfelt kan bli sittende fengslet resten av sitt liv.

Forskjellen er at en domfelt først kan søke om prøveløslatelse etter 12 år ved livsvarig fengsel, mot tre år ved forvaring.

I Danmark er den som til nå har vært fengslet lengst på livstidsstraff en 68 år gammel mann dømt for dobbeltdrap. Han har vært fengslet i 34 år, og har flere ganger søkt om prøveløslatelse, senest i 2017. Søknaden ble avvist av Østre landsret i oktober i fjor.

Grunnen til at statsadvokat Jakob Buch-Jepsen påstod livsvarig fengsel, var blant annet at de rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at risikoen for fremtidig alvorlig kriminalitet er høy.

– Det er ikke snakk om en spontan handling. Dette er planlagt. Han hadde direkte forsett om å begå et seksualdrap med vilje, sa Buch-Jepsen under sin prosedyre mandag.

Strid om bevisene

Et av forholdene som påtalemyndigheten mener beviser at drapet på Kim Wall var planlagt, er at Peter Madsen hadde med seg ulike redskaper, som kniv, spissede skrutrekkere og sag, da han skulle på ubåttur med Wall august i fjor.

Aktor har gjennom rettssaken lagt vekt på Madsens stadig endrede forklaringer om hvordan Kim Wall døde, han har vist til flere videobeslag gjort hos Madsen som viser seksuell vold, tortur og drap på kvinner , og at det ble funnet blod av Kim Wall i ubåten og på Madsens nese da han ble pågrepet av politiet.

Madsens forsvarer slaktet derimot aktoratets bevisrekke, og mener at de har bygget hele saken på indisier og antakelser. Hun prosederte også på at det ikke har blitt fastslått en endelig dødsårsak, og at Madsens giftforklaring dermed står til troende .