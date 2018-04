FYR: En demonstrant i hovedstaden Managua. Over flere dager har voldelige demonstrasjoner funnet sted i Nicaragua. Foto: Alfredo Zuniga / TT NYHETSBYRÅN

Ti drept i politiske protester i Nicaragua

Publisert: 21.04.18 17:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-21T15:45:33Z

Flere titalls er også skadet i voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter i hovedstaden Managua.

Ti personer har blitt drept i sammenstøt mellom politi og demonstranter i Nicaragua de siste tre dagene. Det forteller visepresident Rosario Murillo til statlige medier, ifølge CNN .

Minst en politimann skal være blant de drepte, i tillegg til to demonstranter, skriver BBC . I tillegg melder ABC at to av de drepte skal være studenter. Den yngste skal være 15 år, melder nyhetsbyrået DPA.

Demonstranter skal ha kastet steiner og startet branner. Politiet skal ha respondert med tåregass, skriver CNN.

Økonomisk reform startet opptøyene

Bakgrunnen for de voldsomme protestene er endringer i landets trygdeordninger. Reformene kommer som et forsøk på å stagge de økonomiske problemene i det offentlige departementet for trygder i Nicaragua, skriver The Guardian .

Saken fortsetter etter bildegalleriet:













1 av 5 INTI OCON / AFP

Reformen, som trådte i kraft onsdag, innfører 5 prosent skatt på utbetaling av pensjon og uføretrygd, og øker samtidig kravene til innskudd fra både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Pensjonister tok til gatene

Protestene skal ha startet onsdag, da pensjonister i Managua tok til gatene etter at reformen ble innført. Flere tusen, deriblant studenter og arbeidere, deltok i dagene etter. I helgen skal demonstrasjonene ha spredt seg til andre deler av landet.

Lørdag skal regjeringen ha ytret ønske om å gå i dialog med demonstrantene, ifølge AP. Samtidig skal visepresidenten ha gått til kraftig verbal skyts mot demonstrantene, og beskrevet dem «vampyrer» som «suger blod for å fremme sin egen politiske agenda».

Kontroversiell president

Regjeringen i Nicaragua styres av presidenten Daniel Ortega, som representerer partiet Sandinista National Liberation Front (SNLF).

De siste årene har Ortega gjennomført flere reformer for å styrke sin egen posisjon som president, blant annet ved å fjerne de grunnlovsfestede begrensningene for hvor lenge presidenten kan sitte. Ortegas posisjon og de siste årenes valgresultater har blant annet ført til anklager om valgfusk, skriver Guardian .

Denne artikkelen handler om Nicaragua