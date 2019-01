Iraker dømt i Finland for likskjending av død IS-kriger

En irakisk mann er i en finsk domstol dømt for krigsforbrytelser etter å ha likskjendet en død mann som tilhørte ekstremistgruppa IS.

NTB

Mens 41-åringen var soldat i den irakiske hæren, halshogget han en allerede død IS-kriger. Hendelsen, som skjedde i 2015, ble filmet av soldatkolleger. Opptaket ble deretter lagt ut på 41-åringens Facebook-konto. Andre bilder som ble publisert på samme tid, viser mannen idet han poserer med brente lik.

Irakeren bor i Finland og ble tiltalt der i henhold til internasjonale avtaler om krigsforbrytelser. Han ble torsdag dømt til halvannet års betinget fengsel.

Under rettssaken hevdet mannen at den døde personen som han halshogde, var ansvarlig for at flere irakiske soldater hadde møtt en enda verre skjebne.