VIL HJELPE BRITENE: Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Foto: AP

Merkel: Vil gjøre alt for å få til brexit-avtale

UTENRIKS 2019-01-19T14:25:43Z

Tysklands forbundskansler Angela Merkel lover nå å gjøre alt som står i hennes makt for å få til en avtale mellom EU og Storbritannia.

Publisert: 19.01.19 15:25

I et møte med konservative politikere i den tyske byen Rostock lørdag sier Merkel at hun vil gjøre alt for at Storbritannia forlater Den europeiske union med en avtale. I tillegg sier hun at hun føler seg ansvarlig for at det blir en «velordnet» løsning, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

“Jeg vil jobbe inntil den aller siste dagen (29. mars, red.anm.) for å få til en avtale for Storbritannias exit fra EU og jeg vil jobbe for at det skal skje i det beste forhold til dem, sier hun på møtet.

– Vi har et ansvar

Det britiske parlamentet sa tidligere i uken nei til statsminister Theresa Mays og EUs forslag til brexit-avtale.

Merkel sa videre at Tyskland respekterer Storbritannias avgjørelse om å forlate EU, og hun la til:

«Vi har et ansvar for å utforme en skilsmisseprosess slik at ikke folk om 50 år vil riste på hodet og spørre hvorfor de (britene red.anm.) ikke ble satt i en posisjon hvor de kunne oppnå et kompromiss, sa hun ifølge Reuters .

Selv etter Brexit vil Storbritannia være en viktig samarbeidspartner, sa hun sine konservative partivenner.

Dette er helt klart nye toner fra Angela Merkel som tidligere i uken, etter britenes avtale-nei, sa at nå er det opp til statsminister Theresa May for å stake ut kursen for prosessen videre.

At britene trenger en hjelpende hånd i denne prosessen er åpenbart. Lite tyder foreløpig på at parlamentet, foreløpig vil kunne enes om en avtale. Det er fullstendig fastlåst mellom de to blokkene i parlamentet og ingen har fremsatt noen forslag som kan vinne flertall.

– Jeg kan ikke tenke meg et eneste øyeblikk i moderne britisk politisk historie som er sammenlignbart(...) Hele poenget med det britiske parlamentariske system, i motsetning til de kontinentale, er at vi velger flertallsregjeringer som er beslutningsdyktige. Det var aldri aktuelt med rotete kompromisser. Og nå svikter systemet, sier Steven Fielding, professor i politisk historie ved The University of Nottingham, ifølge Associated Press lørdag. ’