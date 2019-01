EXIT ELLER BREXIT? Statsminister Theresa May deltok i en gudstjeneste i en kirke ved Maidenhead, i den vestlige delen av London i går. Foto: AFP

May: Ingen Brexit mer sannsynlig enn hard Brexit

Statsminister Theresa May gjør et siste forsøk på å overtale parlamentsmedlemmene til å støtte hennes Brexit-avtale før den avgjørende avstemningen i morgen.

I en tale i byen Stoke senere i dag er det ventet at hun vil si at Parlamentet mest sannsynlig vil blokkere Brexit i stedet for at Storbritannia forlater EU uten en avtale, ifølge BBC .

«Det er noen i Westminster (parlamentet red.anm.) som ønsker å utsette eller til og med stoppe Brexit og de vil bruke ethvert middel for å få det til», vil statsministeren si på møtet, ifølge Reuters som har tilgang til utdrag fra talen hun vil holde.

Ifølge utdragene skal hun også si at tilliten til politikere vil bli «katastrofalt rammet» dersom folkeavstemningsresultatet ikke blir gjennomført.

Avstemningen kan også bli avgjørende for Mays egen fremtid.

Ifølge BBC har Labour nemlig signalisert at de vil stille mistillitsforslag dersom Theresa May taper avstemningen i underhuset. Labour-leder Jeremy Corbyn har sagt at de vil stemme mot avtalen og vil jobbe for å få til et nyvalg dersom avtalen faller igjennom.

Rundt 100 (av 317) konservative parlamentsmedlemmer , i tillegg til 10 medlemmer fra Democratic Unionist Party er ventet å stemme sammen med Labour (256 medlemmer) mot Mays fremforhandlede avtale.

– Uopprettelig skade

Hun ber parlamentsmedlemmene om å vurdere konsekvensen av stemmen de vil avgi. Hun ber dem tenke over situasjonen, dersom den var motsatt.

«Hva om vi var i en situasjon hvor landet hadde stemt for å bli i EU og parlamentet prøvde å ta oss ut av EU, på tross av valgresultatet, spør hun retorisk i talen og fortsetter ifølge BBC:

«Folks tiltro til den demokratiske prosessen og deres politikere vil bli påført uopprettelig skade. Vi har alle en plikt til å implementere folkets vilje».