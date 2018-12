Gutt (9) fikk ikke gaven han ønsket seg - ringte politiet

UTENRIKS 2018-12-26T19:23:17Z

En tysk gutt ble så opprørt over årets julegaver at han ringte politiet.

Publisert: 26.12.18 20:23

Mange barn kjenner til følelsen av å ikke få julegavene de har ønsket seg, men denne niåringen valgte å ta saken i egne hender, skriver Nordwest Zeitung.

Første juledag ringte han til politiet for å klage over at han ikke hadde fått det han ønsket seg til jul. Politiet bestemte seg for å sende en patrulje til huset hans for å undersøke saken videre.

– Politimennene kom til huset hans og fant en veldig sint, liten gutt, sier en talsmann for det lokale politiet i Zetel.

Politiet bestemte seg for å spille med i saken på grunn av et rolig skift på julaften, og satte i gang en undersøkelse. Hjemme hos gutten undersøkte de ønskelisten, og sammenlignet den med gavene han hadde fått.

Etter en grundig gjennomgang konkluderte politiet med at julenissen måtte ha blandet ønskelisten til gutten med en annen sin.

AFP har kontaktet det lokale politiet som bekrefter historien. Politiet ønsker ikke å gå inn på detaljer om hva som stod på ønskelisten.