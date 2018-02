Bli med under bakken i Øst-Ghouta: Her gjemmer barna seg for bombene

Publisert: 22.02.18 09:39

UTENRIKS 2018-02-22T08:39:48Z

Store deler av befolkningen i Øst-Ghouta utenfor Syrias hovedstad, gjemmer seg nå i et nettverk av trange tunneler og kjellere for å unngå bombingen over dem.

I en forstad som de siste dagene har blitt kontinuerlig bombet av syriske og russiske angrepsfly, der nabolag og bolighus legges i grus, forsøker befolkningen å gjemme seg under bakken for å overleve.

Onsdag ettermiddag fikk VG tilsendt en video av Firas Abdullah, en ung syrer på 24 år som de siste årene har brukt livet sitt til å fortelle hva som foregår i hjemstedet hans i Douma i Øst-Ghouta.

– Vi er nå under bakken, sier han i videoen, mens han går gjennom tunnelene.

– Mennesker gjemmer seg fra den massive bombingen og fra de eksplosive tønnebombene som slippes fra helikoptre. Det er som en gravplass, sier han.

Tønnebomber rammer helt tilfeldig: De er laget av oljefat eller tønnelignende sylindre fylt med sprengstoff, spikre og annet skrapmetall som sprer seg utover idet tønnen treffer bakken. De kan slippes fra fly eller helikoptre og kan ikke styres for å treffe utvalgte mål.

Det gjør at menneskene på bakken døgnet igjennom frykter døden.

De siste dagene har vært de blodigste i det beleirede Øst-Ghouta siden krigen i Syria startet: Siden søndag er minst 300 personer blitt drept og over 1200 såret i forstaden til Damaskus.

Bare tirsdag skal området, som er hjemmet til opp mot 400.000 mennesker, ha blitt utsatt for hele 127 luftangrep fra de syriske regjeringsstyrkene – over fem angrep i timen. Etter teppebombingen, er det ventet at intense bakkeangrep snart vil følge.

– Jeg tror dessverre at den militære opptrappingen vil fortsette. Vi er kommet til sluttspillet, sa norske Elizabeth Hoff, leder for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria, til VG i et intervju onsdag.

WHO er klare med 700.000 medisinske behandlinger, men for å kunne hjelpe, trengs en pause i krigshandlingene og en godkjenning av syriske myndigheter. Det har hjelpearbeiderne foreløpig ikke fått.

– Dette er 21. februar 2018, disse tunnelene er gravd for å unngå å bli drept, sier Abdullah videre.

Torsdag morgen sier 24-åringen til VG i en lydmelding:

– Den humanitære situasjonen i tunnelene er svært vanskelig. Det er ikke tilgang på vann og helsetjenester. Det er også veldig kaldt nå, på grunn av vinteren.

En rekke andre innbyggere vi har snakket med de siste dagene, sier at de holder seg under bakken.

Samer Bouidani sa i en melding onsdag:

– Min familie gjemmer seg nå under bakken og vi har det foreløpig ok.

En annen innbygger sier:

– Jeg har en syv måneder gammel gutt og vi holder oss under bakken. Bombingen stopper aldri, i himmelen over oss det så mange fly. De er både syriske og russiske fly, i tillegg til helikoptrene.

Han sier videre at mens bygningen han lever i har en kjeller, er han bekymret for hans slektninger.

– De er noen hundre meter unna oss og det er vanskelig å nå dem. De har ikke en kjeller eller et trygt sted å gjemme seg. Jeg er veldig redd for dem, sier han.

Øst-Ghouta er kontrollert av ulike opprørsgrupper, blant dem radikale islamistiske grupper, og har siden 2013 vært beleiret av president Bashar al-Assad styrker og deres allierte. Det betyr at ingen nødhjelp slipper inn, ei heller mat, vann og medisiner.

VG var i Syria i januar og fikk nei fra Assad-regjeringen , i likhet med alle andre medier, til å slippe inn i Øst-Ghouta.

På grunn av dette må vi snakke med menneskene på innsiden via tekstmeldinger, telefon og lydmeldinger.

Rapporter fra både innbyggerne selv og ulike organisasjoner peker på at Øst-Ghouta er beleiret både fra utsiden og innsiden. Flere hevder at opprørene nekter sivile å slippe ut, og bruker dem som menneskelige skjold mot regjeringshærens kontinuerlige bombing.

Det syriske regimet kaller opprørerne inne i Øst-Ghouta for terrorister, for å legitimere bombingen, mens mange innbyggere mener det er den syriske hæren som terroriserer.

For de sivile som er fanget i frontlinjen mellom opprørere og den syriske hæren, er det nå ingen steder som er trygge. Det er ingen steder å flykte.