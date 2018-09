DØMT: Trumps tidligere rådgiver har fått fengselsstraff etter å ha løyet til FBI om Russland-kontakter. Foto: HANDOUT / X80001

Tidligere Trump-rådgiver dømt til 14 dagers fengsel

UTENRIKS 2018-09-07T20:43:50Z

President Donald Trumps tidligere utenrikspolitiske rådgiver, George Papadopoulos, fikk fredag dommen etter å ha sagt seg skyldig i å lyve til FBI i oktober i fjor.

Publisert: 07.09.18 22:43

Det melder The New York Times.

Den tidligere utenrikspolitiske rådgiveren ble dømt til 14 dagers fengsel. Han er den første som blir dømt som følge av spesialetterforsker Robert Muellers Russland -etterforskning. Han var også den første som ble siktet.

Papadopoulos har innrømt å ha løyet om hans kontakt med blant annet den London-baserte professoren, Joseph Mifsud, som har nære bånd til Kreml. Mifsud fortalte under et møte med Papadopoulos at russiske myndigheter hadde «tusenvis av e-poster» som kunne brukes til å sverte Hillary Clinton.

Påtalemyndighetene har ba om en fengselsdom på seks måneder fordi Papadopoulos hindret etterforskningen. Papadopoulos ba torsdag kveld om å slippe fengsel gjennom sine advokater, ifølge Politico.

I et intervju med The New York Times tidligere denne uken fortalte Papadopoulos at han løy til FBI for å beskytte seg selv og Trump-kampanjen mot det som «sannsynligvis var en ulovlig handling, eller farlig informasjon».

Stormer rundt Trump

I slutten av august ble Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, funnet skyldig i skattesvindel og banksvindel. Samme dag gikk presidentens tidligere advokat og nære medarbeider, Michael Cohen, inn en avtale med amerikanske myndigheter. Han innrømmet å ha brutt USAs valgkamplover på ordre fra Trump.

Dommen kommer etter en turbulent uke.

Tirsdag ble flere detaljer fra den anerkjente journalisten Bob Woodwards bok «Fear: Trump in the White Houset», om Trumps tid i det hvite hus. Der kommer det blant annet fram at Trumps medarbeidere har kalt ham «idiot» og «kunnskapsløs».

Onsdag trykket The New York Times en anonym kronikk fra en ansatt i Det hvite hus, som beskriver en «stille motstandsbevegelse» mot presidenten. Kronikken har startet en heksejakt i Det hvite hus.

Samtidig har høringen av Trumps dommerkanidat til Høyesterett, Brett Kavanaugh, utviklet seg ti l den reneste parodi med kaos, sinne, arrestasjoner, avbrytelser og uhøfligheter tirsdag.