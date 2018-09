TØMTE AMBASSADEN: Her er USAs ambassade i Havana, avbildet 29. september, da det ble klart at USA sendte hjem mer enn halve staben på grunn av uforklarlige helseproblemer og mystiske sykdommer. Foto: Adalberto Roque AFP

NBC: Russland hovedmistenkt for mystisk helseangrep på amerikanske ambassade-ansatte på Cuba

UTENRIKS 2018-09-11T16:26:46Z

I fjor utviste USA 15 cubanske diplomater, da minst 21 amerikanske ambassade-ansatte i Havanna ble sendt hjem med uforklarlige helseplager. Nå mistenker de at det er Russland som står bak.

Det melder NBC news, som har snakket med tre amerikanske tjenestemenn, og to andre som ar briefet om etterforskningen av saken.

De over 20 amerikanerne fikk påvist uforklarlige helseplager, og ble sendt hjem etter å ha blitt utsatt for høyfrekvente og smertefulle lyder, både i ambassadebygningen og ved boligene sine.

For en uke siden meldte The New York Times at leger og forskere mener mikrobølgevåken er brukt mot amerikanerne. Flere av dem er påført varig hørselsskade, kraftig hodepine, balanseforstyrrelser og lettere hjerneskade.

– Ikke konkludert

Kongressen i USA har klargjort at de definerer de mystiske helseproblemene som et angrep. Men saken har lenge vært et mysterium, og etterforskningen pågår fortsatt. Talsperson Heather Nauert understreker nettopp dette overfor NBC, og sier at

– VI har ikke kommet til noen konklusjon om hvem eller hva som står bak helse-angrepene, sier hun.

Ifølge avisen er mistanken om at Russland står bak det mistenkte angrepet på amerikanerne underbygget av beviser fra en lang og pågående etterforskning som involverer FBI, CIA og andre amerikanske myndighetsorganer. Hva slags beviser det er snakk om, er ikke kjent.

I februar skrev ProPublica at CIA og FBI mistenkte Russland, Kina Cuba , grupper internt i Cuba og muligens flere andre, men at de var langt fra å finne ut hvem som stod bak de mystiske skadene, eller hvordan de hadde gjort det.

Cuba benekter involvering

Amerikanerne og cubanere har en lang forhistorie med angrep på hverandres diplomater – og amerikanerne skal blant annet ha forsøkt alt fra eksploderende sigarer, giftpiller og dødelige dykkerdrakter for å ta knekken på Fidel Castro. Men de siste årene er forholdet myknet opp , selv om president Donald Trump har hatt en hardere tone mot Cuba enn sin forgjenger.

Cubanske myndigheter har nektet enhver befatning med saken.

Forholdet mellom USA og Russland er på den andre siden mer anstrengt. Begge land utviste 60 diplomater etter nervegifttskandalen i Storbritannia, der to russere nå er etterlyst , og amerikansk etterretning har også anklaget Russland for påvirkning på det amerikanske valget i 2016.

Da USA utviste de 15 cubanske diplomatene i oktober 2017, begrunnet daværende utenriksminister Rex Tillerson det i «Cubas manglende evne til å ta steg for å beskytte» amerikanske diplomater.

De tidligere ambassade-ansatte har av amerikanske myndigheter blitt omtalt som diplomater, men ifølge en rekke godt informerte kilder nyhetsbyrået AP har snakket med, dreier det seg i hovedsak om amerikanske etterretningsagenter.