Høyrepopulisme og korrupsjon preger Brasils kaosvalg

Knivstikking av en presidentkandidat, favoritten i fengsel, sinne mot korrupsjon og frykt for valgfusk preger det brasilianske valget, der høyrepopulistiske Jair Bolsonaro leder på meningsmålingene.

Søndag går brasilianerne til stemmeurnene, i det som kan bli landets viktigste valg noen sinne . Valget kan avgjøre demokratiets fremtid i landet hvor 55 prosent har sagt at de ikke har noe imot en «udemokratisk regjering, så lenge den løser problemer», ifølge Vox .

Brasil , som lenge var blant verdens raskest voksende økonomier, er i dag herjet av økonomisk tilbakegang, høy arbeidsledighet, korrupsjon og misnøye i befolkningen.

I lys av dette har den høyrepopulistiske kandidaten Jair Bolsonaro, som bli kalt for Brasil Trump, fått en klar ledelse på meningsmålingene. Den tidligere offiseren er svært kontroversiell for en rekke sterke uttalelser om homofili, minoriteter, klimaspørsmål, feminisme, sosialisme og kriminalitetsbekjempelse.

Valget i Brasil Presidentvalgets første omgang holdes søndag 7. oktober.

De to kandidatene som får flest stemmer, går videre til en avgjørende valgomgang 28. oktober.

Tidligere president Luiz Inácio da Silva har på målingene vært soleklar favoritt, men arbeiderpartimannen nektes å stille på grunn av en hvitvaskingsdom. 11. september ble tidligere Sao Paulo-ordfører Fernando Haddad nominert til partiets nye kandidat.

Haddads hovedmotstander er høyreekstreme Jair Bolsonaro, en tidligere kaptein i hæren som har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1990.

Bolsonaro leder klart på meningsmålingene og de to kandidatene ligger langt foran de øvrige kandidatene.

Det skal søndag også holdes valg til de 513 plassene i underhuset i den brasilianske nasjonalforsamlingen.

Brasil er siden 2014 rammet av en lavkonjunktur og har hatt flere år med negativ økonomisk vekst. Samtidig er sittende president Michel Temer og en lang rekke topp-politikere anklaget for massiv korrupsjon. (Kilder: NTB, AFP, BBC, TT)

Presidentvalget blir trolig ikke avgjort søndag, siden ingen av kandidatene virker å få rent flertall. De to kandidatene med høyest oppslutning går trolig til en ny stemmerunde 28. oktober, hvor det avgjøres hvem som blir landets president. Alt tyder på at Bolsonaro vil gå videre til neste runde, men spørsmålet blir da om velgerne vil samle seg bak den andre kandidaten.

Har økt ledelsen etter knivstikking

Dramatikken i det brasilianske valget kulminerte i knivstikkingen av Bolsonaro under et valgarrangement i Juiz de Fora 6. september. Knivstikkingen ble trolig utført av en enkeltperson uten støtte fra en organisert gruppe.

Oppslutningen til Bolsonaro har økt med rundt ti prosentpoeng etter knivstikkingen, viser meningsmålingene Bloomberg har samlet . Dette til tross for at presidentkandidaten ikke har vært aktiv på sosiale medier, figurert på TV debatter eller stilt til TV-intervju på grunn av de alvorlige skadene han fikk.

Haddad, som egentlig var visepresidentkandidat, er ikke Arbeidernes partis mest populære politiker. Det er ekspresident Lula da Silva, ifølge NTB. Lula kan derimot ikke stille til valg, da han soner en dom for korrupsjon og hvitvasking av penger. Lula styrte landet fra 2003 til 2011, og han gikk dermed av før landets økonomi for alvor sviktet i 2014.

Favoritten i fengsel for korrupsjon

Fernando Haddad fra Arbeidernes parti ligger an til å bli Bolsonaros motstander i en eventuell runde to av valget. Haddad er også kontroversiell, og han har blitt anklaget for ulovlig valgkampfinansiering og kobles til korrupsjon gjennom partiets snuskete historie. Likevel har også Haddad økt oppslutningen den siste måneden.

14 prosent tror på et ærlig valg

Bolsonaro har tidligere argumentert med at valg ikke vil løse Brasils problemer.

– Bare borgerkrig kan løse landets problemer, har han hevdet, skriver NTB.

En meningsmåling fra Gallup viser at kun 14 prosent tror at valget vil foregå på rett måte. Befolkningen er spesielt skeptiske til de elektroniske stemmetellerne, og Bolsonaros velgere er mest skeptiske.

Denne mistilliten er ubegrunnet, sier Gerardo de Icaza fra Organisasjonen av amerikanske stater til The Economist . De Icaza viser til at landet har solide rutiner for valg, og at det ikke har vært påvist fusk i stemmetellingen etter landet innførte elektroniske tellinger i 2000.