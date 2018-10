MØTTE RUSSLAND: Jens Stoltenberg møtte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i New York i forrige uke. Stoltenberg vil ikke svare på om mulige russiske brudd på forbudet mot mellomdistanseraketter, var tema i det møtet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Russland svarer på USAs rakett-trussel: Farlig retorikk

BRUSSEL (VG) Donald Trumps NATO-ambassadør antydet at USA ytterst kan «ta ut» Russlands nye rakettsystem. Nå svarer Moskva og kaller det en «farlig» uttalelse.

NATO frykter at et nytt russisk våpensystem skal ha rekkevidde til å nå alle land i Vest-Europa.

– All vår oppmerksomhet handler nå om å sikre at Russland overholder INF-avtalen, sier Stoltenberg til VG, før han samler NATOs forsvarsministere til høstmøte i Brussel onsdag.

Ifølge amerikansk etterretning har Russlands nye mellomdistanserakett, med kapasitet til å bære atomvåpen, en rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer. I NATO kalles den 9M729.

Mellomdistanserakettene i Europa ble avtalt avskaffet fra begge sider under INF-avtalen som ble inngått mellom Russland/Sovjetunionen og USA i 1987.

Onsdag er det ventet at USAs forsvarsminister James Mattis kommer til Brussel med nye opplysninger, som han sier han vil diskutere med sine NATO-kolleger.

Klar melding til Russland

Kay Bailey Hutchison, USAs ambassadør til NATO, sa på VGs spørsmål tirsdag at USA i ytterste fall kan måtte «ta ut» de russiske rakettene:

– Vi har prøvd å sende en klar melding til Russland. Vi har betydelige bevis som vi har delt med dem, og som vi har delt med våre allierte. Vi ber Russland stoppe utviklingen av disse missilene og erkjenne at de er i brudd med avtalen, sa Hutchison.

På spørsmål om hva slags mottiltak som kommer, sa Trump-administrasjonens ambassadør til NATO at USA nå utvikler systemer for å «avskrekke» disse missilene.

Farlig

Få timer senere reagerte russisk UD:

– Det virker som om folk som gir slike uttalelser, ikke innser sitt ansvar og farene forbundet med aggressiv retorikk, sa pressetalskvinne Zakharova til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Dekker hele Vest-Europa

Jens Stoltenberg sier til VG at hans bevissthet om sikkerhetspolitikk på 70- og 80-tallet ble vekket av kampen mot mellomdistanserakettene, som altså endte i INF-avtalen som forbød disse våpnene.

– Hva slags type våpen er dette?

– Amerikanerne rapporterer at dette er en rakett med rekkevidde over 500 kilometer, og inntil 5500 kilometer. Tar man utgangspunkt i Kaliningrad, vest i Russland, dekker disse rakettene hele Vest-Europa, sier Stoltenberg til VG.

Ifølge USAs NATO-ambassadør er også amerikansk territorium i Alaska innenfor den nye rakettens rekkevidde.

Frykter atomvåpenkappløp

– Hvordan besvarer Russland anklagene om brudd på avtalen?

– Vi har fått tilgang til mye etterretning som dokumenterer dette. Det blir nå tatt opp med Russland, fra USAs side, men også fra NATO. Russland gir ikke troverdige svar. Derfor øker uroen. Det siste vi trenger nå, er et nytt atomvåpenkappløp i Europa, som vi ble ferdig med for 30 år siden, sier Stoltenberg.

Russland avviser brudd

Russerne svarer at rakettene etter deres syn ikke bryter INF-avtalen, og at rakettene hverken er testet for eller oppgradert til å treffe mål over 500 kilometers rekkevidde.

I sommer svarte Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu at USA bryter den samme avtalen gjennom utplassering av utskytings-plattformer i Europa, designet for å bruke Tomahawk-raketter.