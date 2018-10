PÅGREPET: Etter å ha vært på rømmen i tre måneder pågrep politiet onsdag den 46 år gamle franske gangsteren Rédoine Faïd. Foto: IBO/Sipa via AP

Slik fanget politiet den franske gangsteren

UTENRIKS 2018-10-04T01:40:07Z

For tre måneder siden rømte Rédoine Faïd (46) fra fengsel i helikopter. Etter en intens klappjakt ble han pågrepet – forkledd i en burka.

Publisert: 04.10.18 03:40 Oppdatert: 04.10.18 03:56

Den spektakulære flukten til mannen som går under navnet «jailbrake king» fikk i sommer stor oppmerksomhet i mediene . Et helikopter landet på uteområdet til fengselet i Reau sørøst for Paris, før flere væpnede menn slo inn døren til et besøksrom der 46-åringen satt sammen med broren sin.

Ikke første gang han rømte: Sprengte seg ut fra fengsel i 2013

Selve operasjonen tok bare noen få minutter, og ingen ble skadet. Senere samme dag ble helikopteret funnet utbrent.

Se video fra flukten her:

Flukten utløste en storstilt politiaksjon, hvor nærmere 3000 politifolk deltok . Etter en intens klappjakt fikk franske spesialstyrker omsider fatt i 46-åringen da de onsdag raidet en leilighet i Creil ved Oise nord for Paris.

Aktor François Molins har i ettertid avslørt hvordan politiet fant den beryktede gangsteren. Han forteller at de har overvåket mobiltelefonene som ble brukt av mennene som tok del i flukten i sommer, og slik hadde fått en ung kvinne, som bor i byen hvor 46-åringen vokste opp, i kikkerten.

Fikk du med deg? Narkogangsteren går bak veggen – så er han plutselig borte

Politiets etterforskere fattet mistanke da hun plukket opp en person ikledd burka, og reagerte på at vedkommende hadde en kroppsbygning som gjorde at det tilsynelatende kunne se ut som en mann, skriver BBC .

Da den burkakledde personen gikk ut av bilen og inn i kvinnens leilighet tirsdag kveld, kom det kort tid etterpå nok en person i burka. Politiet mistenkte straks at de to burkakledde var mennene de var på jakt etter:

Rédoine Faïd og broren.

Les også: Slik planla Kongo-fangene å flykte

De slo til mot leiligheten, og fant akkurat det de håpet på. Ytterligere tre personer ble pågrepet. To våpen ble beslaglagt under operasjonen, men ingen skudd ble avført og ingen ble skadet, skriver ABC News .

– Han skal plasseres på et høysikkerhetsfengsel der han vil bli overvåket ekstremt tett, sa Frankrikes justisminister Nicole Belloubet etter pågripelsen.

Ranet bank på videregående

I 2009 ble det gitt ut en bok om Faïd, der det kommer frem at han ranet sin første bank allerede da han gikk på videregående.

Rédoine Faïd var leder av en bande som sto bak alt fra væpnede ran til utpressing og juveltyverier.

I samme bok kommer det frem at Faïd så filmen «Heat» med Robert De Niro og Al Pacino et titalls ganger, og at det var slik han ble inspirert til å rane pengetransporter.

Ikke første gang

Den franske gangsteren har sonet flere år i fengsel. Da han slapp ut i 2009, etterpå ha sittet inne i ti år, hevdet han at hadde byttet livsstil.

Likevel fortsatte ranskarrieren, og i 2010 ble en 26 år gammel politikvinne drept under et mislykket ran på en pengetransport i Frankrike.

Året etter ble han dømt til 25 års fengsel for dødsranet. To år etter dommen tok han flere fengselsbetjenter som gisler og sprengte seg ut av fengselet.

Han har forklart rømningen med at hans far var dødssyk. Faïd ble pågrepet seks uker senere.