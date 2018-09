40 personer skal være fanget i gruve etter tyfonen i Filippinene

Opptil hundre kan være omkommet som følger av tyfonen som har herjet i Filippinene, sier ordføreren i Itogon i provinsen Benguet, ifølge DPA. I tillegg fryktes det at 40 personer er fanget i en gruve, som følge av jordskred.

Tyfonen som har herjet i Filippinene kan ha tatt opp mot 100 menneskeliv, frykter myndigheter, ifølgen nyhetsbyrået DPA. Til nå er 49 personer bekreftet omkomne.

Mellom 40 og 50 mennesker antas å ha befunnet seg i en bygning som ble tatt av et jordskred i byen. I tillegg skal 32 personer har mistet livet i andre hendelser i Itogon. Videre fryktes det at 40 personer, flesteparten gullgruvere, skal være fanget i en gruve nord i landet, skriver Sky News Breaking på Twitter.

Den dødelige tyfonen, som traff Hongkong rundt klokken 12 lokal tid søndag, har allerede forårsaket store oversvømmelser og skader på bygninger. Flere trær har falt ned og flere bygninger har fått skader som følger av ekstremværet, skriver Hong Kong Free Press. I tillegg skal mer enn 100 personer være skadet, ifølge BBC .

Flere savnede

Tyfonen har nå forlatt Hongkong og truffet byen Haiyan som ligger lengst sør i provinsen Guangdong. Vinden fortsatt sterk og vil bli klassifisert som orkan i kategori 10 i et par timer til, skriver de.









1 av 3 PÅ PLASS: Redningsmannskapet er allerede på plass i Hongkong for å hjelpe de som er rammet av tyfonen. Her fra landsbyen Lei Yu. ANTHONY WALLACE / AFP

I Filippinene oppgir myndighetene nå at opp mot 100 personer kan være død, de fleste i jordras, skriver DPA. Til nå er 49 personer bekreftet døde, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I tillegg til dem som allerede er bekreftet døde på Filippinene, deriblant en baby og et barn, skal minst 13 personer fortsatt være savnet. Jordskred i fjellene skal være den største årsaken til dødsfallene. De fleste skal ha død i den nordlige delen av den nordlige hovedøya Luzon.











1 av 4 STORE ØDELEGGELSER: Tyfonen har rammet Filipinene hardt og mange har mistet hjemmene sine. På bildet ser du to barn som må bruke en badering for å krysse gaten i Calumpit, Bulacan.

– Skredene skjedde på samme tid som noen av beboerne returnerte til hjemmene sine etter tyfonen, sier rådgiver Francis Tolentino, som har koordinert redningsarbeidet fra president Rodrigo Dutertes kontor i Manila, ifølge Reuters.

Tyfonen har forårsaket store skader på miljø og infrastruktur i landet. Blant annet skal mange ha mistet hjemmene sine og flere bønder ha fått avlingene sine ødelagte i den filippinske provinsen Cayagan, bare en måned før de skulle høstes. For et land som sliter med rismangel fra før av, er dette ekstra alvorlig, da regionen er blant de viktigste jordbruksområdene i landet.

Jobber på spreng

På bakken jobber nå redningsmannskapet på spreng med å kartlegge skadene og starte opprydningen.

En talsmann for Save the Children, Jerome Balinton forteller til The Guardian om store skader i den nord-østlige delen av Luzon.

– Jo mer nord vi reiste, desto mer alvorlig var skadene, spesielt i Cayagan-provinsen. Hus etter hus har blitt utslettet eller svært skadet, med både tak og vegger revet bort. Store trær har blitt revet opp fra bakken og strømlinjer ligger nå strødd utover veien, som følger av at strømstolper har blitt revet ned av tyfonen.

Stenger casinoene i verdens største gamlingby

I Hongkong og Kina har myndighetene prøvd å forbedret seg på ekstremværet som nå har ankommet Hongkong.

Flere titalls tusen reisene har fått planene sine avbrutt, etter at Hongkongs internasjonale flyplass har valgt å kansellere bortimot alle flyene sine. Videre har kinesiske myndigheter beordret ca. 6000 båter til å returnere til havn og evakuert tusenvis av oljearbeidere.

Tyfonen, som av kinesiske medier blir beskrevet som «kongen av stormer», traff provinsen Guangdong i 12-tiden norsk tid, der myndighetene på forhånd valgte å stenge oljeraffineriene og industrianleggene.

I Macau, som er kjent som verdens største gamlingby, har myndighetene valgt å stenge casinoene og sette militære på standby i tilfelle det blir behov for beredskap.

Myndighetene i området fikk nemlig sterk kritikk for ikke ha vært godt nok forberedt i fjor, da ni personer mistet livet som føler av tyfonen Hato .