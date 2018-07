BA OM HJELP: Å finne veien ut av NW Escape Experience skulle vise seg å bli en hard nøtt å knekke for innbruddstyven. Foto: NW Escape Experience

Innbruddstyv brøt seg inn i fluktrom – gikk seg vill

Publisert: 12.07.18 08:57

Å be politiet om hjelp til å finne veien ut, var trolig ikke planen til innbruddstyven som brøt seg inn i et såkalt «Escape room» i Washington i helgen.

Fenomenet fluktrom, bedre kjent som «Escape room», er en form for opplevelsesspill hvor en gruppe personer blir låst inne i et rom. For å unnslippe innen en gitt tid, må de finne ledetråder og løse ulike gåter.

NBC News har snakket med Tamara Bertrand, som sammen med mannen Rob eier NW Escape Experience i Vancouver i Washington.

Søndag fikk hun en telefon fra det lokale sheriffkontoret, som opplyste at det hadde vært et innbrudd i bedriften deres.

Ekteparet fryktet det verste, men da de ankom stedet og fikk vite hva som hadde skjedd, måtte de le.

Ringte 911

Innbruddstyven hadde nemlig glemt hvilken vei han kom inn. Ifølge NBC News skal han ha blitt redd, og ringt 911 for å be om hjelp til å komme ut.

Mannen skal ha hevdet overfor politiet at det hadde vært et innbrudd i hjemmet hans, og at han derfor hadde løpt til fluktrommet. Ifølge The Columbian eksisterte ikke hjemmeadressen han oppga.

Før politiet kom til stedet, hadde innbruddstyven kommet seg ut på egen hånd, men han ble pågrepet like i nærheten kort tid etter.

Ifølge TV-kanalen KOIN 6 skal innbruddstyven ha stjålet en mobiltelefon, en fjernkontroll og en kald øl.

– 100 prosent fangstgaranti

Eierne, som nå har installert et alarmsystem for å hindre fremtidige innbrudd, har selv omtalt hendelsen på Facebook-siden til NW Escape Experience.

«Vi er stolte av å kunne si at vi har en 100 prosent fangstgaranti på innbruddstyver», skriver de i et innlegg .

«Skaden kunne ha vært mye verre, og vi er veldig takknemlige for at innbruddstyven ikke visste hvordan han skulle unnslippe fluktrommet», skriver de videre.

I tillegg til å ha fått seg en god latter, bruker eierne hendelsen til å promotere opplevelsesspillet:

«Er du smartere enn en innbruddstyv? Det kan du finne ut ved å booke et fluktrom hvor den klønete innbruddstyven var fanget og måtte ringe 911», heter det i et annet Facebook-innlegg .