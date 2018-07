TERRORGRUPPE: Terrorgruppen fortsetter med flere angrep mot sivilbefolkningen i Somalia. Men nå ønsker de å forby plast. Foto: Mohamed Sheikh Nor / AP

Terrorgruppen al-Shabaab vil forby plastposer

Publisert: 03.07.18 18:39

UTENRIKS 2018-07-03T16:39:08Z

Den somaliske gruppen som terroriserer Afrikas horn, vil forby plastposer for å «beskytte mennesker og dyr».

Du kan tydeligvis være en morderisk terrorgruppe og fortsatt være miljøbevisst. Det er i hvert fall omdømmet som somaliske al-Shabaab ønsker å ha, hvis man skal tro kunngjøringen de gjorde på sin egen radiokanal Radio Andalus forrige uke.

Lederen for Jubaland-regionen, Mohammed Abu Abdullah, forteller i sendingen at plastposer er en «alvorlig trussel for både mennesker og bufe, og søppelet det skaper er dårlig for miljøet», skriver The Independent.

Den al-Qaida-affilierte gruppen forbød også trehogst i samme kunngjøring. Detaljer rundt hvordan plastforbudet ville fungere i praksis, vil terrorgruppen komme tilbake til ved en senere anledning, skriver Huffington Post.

Raffaello Pantucci, kontraterror-ekspert ved Royal United Services Insitute, sier til Huffington Post at avgjørelsen har som mål å vise befolkningen i Somalia at gruppen kan styre landet. Flere øst-afrikanske land, blant dem Rwanda og Kenya, har forbudt plastposer, og bruk av disse medfører store bøter og fengselsstraffer.

– Andre øst-afrikanske regjeringer har gjort plastposer forbudt, og dette er al-Shabaabs forsøk på å vise folket sitt at de også kan implementere lover og regjere som hvilken som helst legitim regjering, sier han til Huffington Post.

Han legger til:

– Det er ganske ironisk at den samme gruppen er involvert i den forbudte handelen med elfenben for å betale for sine terroraktiviteter, sier analytikeren.

Al-Shabaab har stått bak over 360 terrorangrep fra 2006 til starten av 2017 . I oktober i fjor sto gruppen bak det mest omfattende terrorangrepet i Somalias historie, og en av de verste angrepene i verden de siste årene.

Over 500 mennesker ble drept da en lastebil fylt med eksplosiver gikk av utenfor et hotell i en travel gate i sentrum av hovedstaden Mogadishu.

En nyere FN-rapport viser at over halvparten av terrorstyrken består av barn. Niåringer blir sendt ut i kamp, brukt til å frakte eksplosiver og ammunisjon eller til å jobbe som spioner.

Selv om al-Shabaab ikke har vist at de besitter kapasiteten IS har til å ramme Europa med terror, fortsetter gruppen å utgjøre en stor fare også for nabolandene, slik terrorangrepet mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi i 2013 viser.