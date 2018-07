MINNESTUND: Dagens etter skyteepisoden i Las Vegas 1. november i fjor arrangerte universitetet i Navada minnestund for de omkomne. Mange av studentene deltok på musikkfestivalen Route 91 Harvest. Foto: KLAUDIA LECH

Las Vegas-offer om søksmål: – Som om det flyr kuler mot hodet

Publisert: 19.07.18 01:39

UTENRIKS 2018-07-18T23:39:55Z

Offer for masseskyting i Las Vegas reagerer på søksmål.

– Det føles som om det flyr kuler mot hodet mitt, sier overlevende etter massakren Lisa Fine til CBS News .

Hun er en av dem som ble skadet i en skyteepisode i Las Vegas i fjor . Hun reagerer på at eieren av åstedet for ugjerningen går til sak mot dem. Fine sier til TV-kanalen at hun får vondt i magen av søksmålet.

58 personer ble drept og over 800 skadet da 64-åringen Stephen Paddock åpnet ild mot publikum på countrymusikkfestivalen Route 91 Harvest. Dette er den mest dødelige skyteepisoden i USAs historie.

Paddock skjøt fra hotellrommet sitt i 32. etasje på Mandalay Bay hotell, over veien fra området der musikkfestivalen ble arrangert. Selskapet MGM Resorts, som eier både hotellet og området festivalen ble arrangert på, går nå til søksmål mot flere hundre av ofrene .

– Ikke terror

– Dette har faktisk utløst posttraumatisk stressyndrom hos mange av ofrene, sier advokat Brian Claypool til CBS.

Han var også til stede på festivalen da massakren skjedde.

MGM saksøker ikke ofrene for penger. Motivet er å stoppe søksmål mot hotelleieren fra ofrene. MGM viser til en lov fra 2002 som fritar selskap som bruker spesielt godkjente sikkerhetsselskaper for ansvar dersom det skjer et terrorangrep.

Selskapet Contemporary Services Corporation, som var leid inn til musikkfestivalen, hadde en slik godkjennelse. Advokat Claypool mener det ikke fritar MGM for ansvar.

– De er bare immune mot ansvar hvis det har vært en terrorhandling, sier Claypool.

I tillegg hadde MGM selv ansvaret for sikkerheten på Mandalay Bay.

Oppfordrer til boikott

På sosiale medier har flere tatt til orde for boikott av MGM, og tatt i bruk hashtaggen #BoycottMGM. Kritikken har ført til at selskapet har postet et forsvar på Twitter.

«I praksis er det eneste vi gjør er å be om at saken flyttes fra en delstatsdomstoll til en føderal domstol», skriver MGM.

Paddock var en profesjonell gambler. Han tok inn på Mandalay Bay hotell 25. september. I dagene som fulgte smuglet han våpen og ammunisjon inn på hotellrommet, blant annet 14 AR-15 halvautomatiske rifler .

Paddock hadde tatt sitt eget liv da politiet kom seg inn på hotellrommet hans. Motivet for drapene er ukjent.