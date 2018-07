VÅPENGLAD: Mariia Butina på en våpenmesse i 2015. 29-åringen har blant annet grunnlagt en russisk pro-våpen organisasjon som heter «Right to Bear Arms». Foto: Privat

Russisk kvinne (29) tatt for spionasje i USA – kobles til NRA

Publisert: 16.07.18 23:33

UTENRIKS 2018-07-16T21:33:20Z

FBI mener å kunne bevise at russiske Mariia Butina jobbet som spion for russiske myndigheter og hadde knyttet seg til den mektige pro-våpen organisasjonen National Rifle Association (NRA) i USA.

Mellom 2015 og februar 2017 skal Mariia Butina, en 29 år gammel russisk kvinne bosatt i Washington D.C., ha unnlatt å opplyse om at hun var en agent som handlet på vegne av russiske myndigheter.

Kobles til Trump og NRA

Ifølge The Guardian kobles hun til Alexander Torshin (64), en russisk politiker og bankmann som møtte Donald Trump Jr. under en middag på NRA-kongressen i 2016.

FBI hevder å kunne bevise at Butina og Alexander Torshin hadde en langsiktig strategi:

Å knytte seg til våpenrettighetsorganisasjonen National Rifle Association (NRA) i USA.

I januar meldte avisen McClatchy at FBI undersøkte om Torshin skjulte ulovlige pengeoverføringer til Trump-kampanjen gjennom donasjoner til NRA.

FBI-agenten som er ansvarlig for etterforskningen mener at Butina og personen som i siktelsen omtales som en «Russisk tjenestemann», med disse bakkanalene forsøkte å innfiltrere våpenrettighetsorganisasjonen for å fremme russiske myndigheters interesser. Ifølge Reuters arbeidet Butina for Alexander Torshin i Washington D.C..

Torshin ble satt på den amerikanske sanksjonslisten i april 2018.

Avlyttet Twitter og e-post

I siktelsen har FBI lagt ved kopier av direktemeldinger sendt mellom Butina og det som i siktelsen beskrives som en «Russisk tjenestemann», men som antas å være Alexander Torshin, der de diskuterer presidentvalget.

Butina: Jeg er helt ny i dette spillet. Jeg må lære av deg. For tidlige trekk kan ødelegge alt.

Russisk tjenestemann: Dette er vanskelig å lære. Tålmodighet og kaldt blod + selvtillit. Så vil alt gå bra til slutt.

FBI har også avlyttet e-post-kontoen til 29-åringen og refererer i siktelsen til en invitasjon til en lobbyfrokost Butina har sendt til en amerikansk politiker. Hun skriver blant annet at politikeren vil kunne treffe en rekke russiske delegater håndplukket av Torshin og 29-åringen selv, og at de alle er veldig innflytelsesrike i Russland.

«De kommer for å etablere en bakkanal for å kunne kommunisere», står det i e-posten.

Butina ble arrestert lørdag 15. juli og risikerer 5 års fengsel om hun blir funnet skyldig.