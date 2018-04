STATSFIENDE: Nguyen Van Dai er blant de seks aktivistene som torsdag ble idømt lange fengselsstraffer i Vietnam, anklaget for forsøk på å velte regjeringen. Foto: VIETNAM NEWS AGENCY / AFP

Kommunistregime dømmer dissident til 15 års fengsel

Publisert: 05.04.18 22:32

Seks fremtredende aktivister er dømt til lange fengselsstraffer på grunn av anklager om forsøk på å velte kommunistregimet i Vietnam.

Seks aktivister ble torsdag dømt til fengsel i en domstol i Vietnam . En av disse er den profilerte menneskerettighetsadvokaten Nguyen Van Dai, som har fått en dom på 15 års fengsel og fem år i husarrest. De andre fem aktivistene ble dømt til mellom tolv og syv års fengsel.

Alle de seks er tilknyttet Brorskapet for demokrati, et selverklært aktivist-nettverk.

Demonstranter som protesterte mot dommen utenfor retten i Hanoi ble fjernet av sivilkledd politi.

Menneskerettighetsgrupper har kritisert tiltalen mot aktivistene. Det har også EU, som fordømmer avgjørelsen og sier dommen bryter menneskerettighetene.

– Dommen er en fortsettelse av den negative trenden om å straffeforfølge og dømme menneskerettighetsaktivister og bloggere i Vietnam, heter det i en uttalelse fra en talsperson for EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

I uttalelsen står det videre at EU skal fortsette å følge utviklingen i Vietnam og jobbe med myndighetene for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i landet.

Det var i desember 2015 at Nguyen Van Dai ble arrestert sammen med sin assistent. Han hadde da allerede sonet fire år i fengsel.

De ble først anklaget for å ha produsert propaganda mot regimet, men ble senere tiltalt for å ha forsøkt å styrte regjeringen. Resten av aktivistene ble arrestert i juli.

Nguyen Van Dais kone sier til BBC Vietnamese at hun er overrasket og skuffet over dommen og sier ektemannen nekter for anklagene.

– Deres forsvar i retten viser at de er patriotiske og fredelige. Hvis rettssaken hadde fortsatt enda en dag, mener jeg påtalemyndigheten ikke hadde vært i stand til å fortsette å stå på sitt, sier Vu Minh Khanh til TV-kanalen.

– Domstolen hadde ingen beviser, men likevel ble de dømt, sier hun.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Vietnam, på tross av landets strenge sensur.

Amnesty International publiserte tidligere denne uken en rapport hvor Vietnam beskrives som en av Sørøst-Asias verste forfølgere av fredelige aktivister.

Minst 97 politiske fanger sitter for tiden fengslet i Vietnam, ifølge organisasjonen.