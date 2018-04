Vil invitere internasjonale etterforskere etter antatt gassangrep i Syria

Publisert: 10.04.18 14:24 Oppdatert: 10.04.18 15:49

En talsperson for Kreml kritiserer Washington for å ikke initiere en objektiv etterforskning etter det som skal ha vært et giftgassangrep i byen Douma i Syria lørdag. Nå foreslår Russland selv at internasjonale etterforskere han undersøke angrepet.

Russland sier de vil foreslå for FN at internasjonale etterforskere kan besøke området som ble utsatt for det som antas å være et kjemisk angrep i Syria lørdag. Invitasjonen kommer etter USAs president Donald Trumps advarsel om en kraftfull reaksjon mot de ansvarlige.

Den syriske regjeringen har også gått ut og invitert Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) til å sende et team for å etterforske angrepet, melder Reuters.

Både Syria og Russland har benektet at det dreier seg om et gassangrep, og sier det ikke finnes bevis for dette. Nå vil de altså la andre undersøke området.

Russland kritiserer USA

Tidligere samme dag beskyldte Kreml Washington for å «nekte å møte realiteten», etter det antatte gassangrepet. Det melder AFP .

– Du ser den ukonstruktive posisjonen som noen land, inkludert USA, har tatt, uttalte talsperson for Kreml, Dmitry Peskov.

Han sa videre at USA ikke snakker om behovet for en objektiv etterforskning, og at dette begrenset de diplomatiske mulighetene for Russland.

– Men vi vil fortsette aktivt arbeid på den diplomatiske fronten, la han til.

Trump: – De ansvarlige vil betale en pris

Uttalelsen fra Peskov er bare en av mange i det som har utviklet seg til å bli en ordkrig mellom landene. Trump sa mandag at USA vil treffe noen viktige beslutninger i løpet av de neste 24–48 timene.

Natt til tirsdag sa han at de ansvarlige for det angivelige gassangrepet «vil betale en pris» .

Russland svarte da at bruk av militærmakt kan få alvorlige konsekvenser.

Peskov sier det foreløpig ikke foreligger noen avtale om møte mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Syria nekter for å ha brukt kjemiske våpen

Angrepet skjedde i byen Douma i Sør-Ghouta i Syria natt til lørdag 7. april. Det syriske regimet anklages for bruk av giftgass, hvor sivile ble rammet.

Ifølge lokale hjelpearbeidere ble minst 100 mennesker drept, og over 1000 skadet.

Trump slo i sin pressekonferanse fast at kjemiske våpen ble brukt, mens regjeringen i Syria nekter for å ha brukt giftgass. Den syriske regjeringen får støtte fra Russland.

– Åstedet er blitt undersøkt av russiske militære eksperter. De fant ingen spor av klor eller andre kjemiske stoffer brukt mot sivile, hevdet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under en pressekonferanse i Moskva mandag.

