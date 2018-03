PRESIDENT: Vladimir Putin har styrt Russland som enten statsminister eller president i 18 år. Foto: Reuters

Mener Putin tjener på å ha ytre fiender – står ikke så sterkt som før

Publisert: 29.03.18 08:41

Seniorrådgiver Lene Wetteland i Helsingforskomiteen mener Putin vil forsterke fiendebildet av Vesten for å distrahere fra Russlands problemer på hjemmebane.

Det har ikke manglet på reaksjoner etter nervegift-angrepet på Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia . 26 land, deriblant Norge, har utvist over 140 russiske diplomater til sammen.

Nato-leder Jens Stoltenberg sier angrepet føyer seg inn i rekken av stadig flere eksempler på «russisk aggresjon og uforutsigbarhet».

I Russland er oppfatningen en ganske annen. Landet nekter for å stå bak angrepet, og det snakkes om at Russland har blitt en syndebukk for vestlige land.

– Dette er en tilsiktet provokasjon, et forsøk på å legge press på Russland, sa Valentina Mavienko, talsperson for overhuset i det russiske parlamentet, til det russiske nyhetsbyrået RIA onsdag.

Seniorrådgiver Lene Wetteland i Den Norske Helsingforskomité mener Putin har en rekke behov som gjør at han nå vil bygge opp under et bilde av at vestlige land går sammen mot Russland.

– Utenrikspolitikken og innenrikspolitikken henger tett sammen. Putin står ikke så sterkt som han trodde, sier hun til VG.

Mener Putin vil distrahere fra andre problemer

– At vestlige land går i et ledtog mot Russland er noe Putin har sagt lenge. Mange russere kan være enige i at de blir behandlet urettferdig, selv om de ikke liker Putin, sier Wetteland.

Hun peker på at statlige styrte medier skriver om at Russland nok en gang er urettferdig behandlet, og at britene ikke har bevis. Samtidig skriver uavhengige medier om brannen på kjøpesenteret i Kemerovo , og hvem som er ansvarlige for at det gikk så galt. Brannen drepte 64 mennesker, 41 av dem barn.

– For dem er det ikke ytre fiender som er det største problemet lenger – det er korrupte russiske ledere som med straffefrihet stapper lommene fulle av penger og ser forbi sikkerheten til egne borgere.

Argumentet om at russere må stå sammen mot de ytre fiendene kan brukes for å trekke oppmerksomheten bort fra innenrikspolitiske problemer, mener Wetteland.

– Putin har ikke så mye igjen av pengene Russland har tjent på oljen. Målrettede sanksjoner gjør også at oligarkene han tidligere har stått sammen med begynner å kritisere ham, sier hun.

– Han har heller ikke samme støtte som tidligere når det gjelder konfliktene i Krim, Øst-Ukraina og Syria – der er det flere dødsfall, og det er ikke så klart hva man sloss for lenger.

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspoltisk Institutt (NUPI) er enig i at Putin tjener på å fokusere på ytre fiender. Han sier Putin har bygget et sentralisert system, der han sitter på toppen av statspyramiden.

– Det betyr at alt makten foretar seg blir direkte eller indirekte knyttet til ham – det er en kostnad han har valgt å ta. Men han kan mobilisere velgere på å nøre opp under antivestlige følelser og avlede oppmerksomhet fra problemer på hjemmebane, sier Godzimirski.

– Taler med to tunger

VG møtte i forrige uke Andrej Kortunov, generaldirektør for Russlands utenrikspolitiske råd, en tenketank som nok også har betydning for avgjørelsene i Kreml.

– Det som bekymrer meg, er måten de uttrykker seg på i London. At det ikke er tvil om at det var Putin selv som ga ordren om å bruke dette giftvåpenet mot en forræder. Vi kan se for oss Putin som både kynisk og hensynsløs, men han er ikke dum. Det er også bevist. Hvorfor skulle han gjøre dette?, spurte Kortunov.

Godzimirski sier det umulig å gjenskape kommandolinjen, men påpeker at det ble brukt et giftstoff som kan spores tilbake til Russland.

– Da er det mange momenter som tilsier at det var ønsket å ikke bare ta livet av Skripal, men å sende et signal til vesten og Russlands fiender.

Wetteland mener at Putin taler med to tunger, og sender tvetydige signaler.

– Det er en russisk karikaturtegner, Sergej Jolkin, som har illustrert dette veldig godt – han har tegnet Putin foran to skilt, der det ene peker mot vesten, og det andre mot Russland. På skiltet mot Russland står det «se hva som skjer med forrædere», og på skiltet mot vesten står det «uskyldig anklaget», sier hun.

– Man sender et signal om at man aldri helt kan vite om det er Putin som står bak, selv om det ikke kan bevises foreløpig. Derfor er det en skjult trussel mot mulige forrædere, mener Wetteland.