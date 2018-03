EVAKUERER: Ambulanser fra Røde Halvmåne ventet mandag på folk som skal få evakuere fra Øst-Ghouta. Foto: ABDULMONAM EASSA / AFP

Flere tusen evakuert fra Øst-Ghouta

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 27.03.18 11:03

Over 6.700 mennesker ble mandag evakuert fra Øst-Ghouta gjennom en humanitær korridor

Mangel av dem som ble evakuert, er opprørere og deres familier. De ble fraktet til Idlib-provinsen, melder det russiske forsvarsministeriet i dag.

Det statlige, syriske nyhetsbyrået SANA betegner det som den største evakueringen av sivile og opprørere fra området hittil.

Faylaq al-Rahman, som antas å bestå av rundt 3.000 krigere, kontrollerer flere småbyer i Øst-Ghouta, men har inngått en avtale med Russland om evakuering av sivile fra disse områdene.

Faylaq al-Rahman , eller al-Rahman gruppen, har hatt sin base i Øst-Ghouta, og er alliert med Qatar. Den har også forbindelse til den frie, syriske arme, en av de største opprørskoalisjonene som ble startet i begynnelsen av Syriakrigen i 2011. al-Rahman gruppen beskriver seg selv som en revolusjonær militærgruppe med mål om å styrte det syriske regime, men de skal ikke ønske å gjøre Syria til en islamsk stat. Gruppen besitter amerikanske BGM-71 TOW panservernmissil, i følge DW.

Fredag opplyste opprørsgruppen at den har inngått en avtale med Syrias president Bashar al-Assads støttespiller Russland om våpenhvile og evakuering av syke og sårede mennesker ut av småbyen Arbin. Samtidig skal det fraktes nødhjelp inn til området.

Som et resultat av forhandlinger, forlot 6749 opprøre og deres familier Irbin i Øst-Ghouta mandag. De ble fraktet i 110 busser til Idlib-provinsen, melder det russiske nyhetsbyrået Sputnik. Totalt skal mer enn 13000 mennesker ha forlatt Irbin de siste tre dagene.

Som en motytelse skal al-Rahman gruppen ha løslatt 26 syriske arbeidere og sivile som de tidligere har tatt til fange.

Øst-Ghouta har de siste ukene opplevd både luft- og bakkeangrep der mange hundre mennesker er blitt drept og flere tusen er såret. FN og flere hjelpeorganisasjoner har ropt varsko om situasjonen.

-Vi fortsetter å se flere sammenstøt, og mer død, og vi får flere dypt bekymringsverdige meldinger om sult og bombing av sykehus. Denne kollektive straffen mot sivile er simpelthen uakseptabel, sa FNs regionale humanitære koordinator Panos Moumtzi nylig.

De om lag 400.000 innbyggerne i Øst-Ghouta, som er et av de siste gjenværende områdene i Syria under opprørernes kontroll, har vært beleiret av Assad-regimet siden 2013. Enklaven ligger like utenfor Syrias hovedstad Damaskus.