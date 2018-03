RENVASKET: Brødrene Dahlèn fikk tirsdag beskjeden om at de ikke lenger er mistenkt for drapet på fireåringen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Brian Cliff Olguin/VG

Kevins pappa: Jeg er glad på deres vegne

Publisert: 27.03.18 16:03

Faren til Kevin forteller til Aftonbladet at han nå har fått en helt ny sannhet å forholde seg til, nesten 20 år etter at sønnen hans døde.

Det var i mai i fjor at svensk påtalemyndighet besluttet å gjenoppta etterforskningen, etter at SVT sendte dokumentaren «Saken Kevin», som viste hvordan brødrene Robin og Christian Dahlèn, dengang bare fem og syv år gammel, nærmest ble presset av politiet til å tilstå drapet på fireåringen Kevin Hjalmarsson 16. august 1998.

Resultatene av etterforskningen ble presentert på en pressekonferanse i Karlstad tirsdag klokken 13. Der sier etterforskningsleder Niclas Wargren at det er tvilsomt om det i det hele tatt har skjedd noe kriminelt.

– Det skulle kunne ha vært en ulykke, og i så fall med eller uten noen annens innblanding, sier Wargren på pressekonferansen, som samtidig legger til at sjansen for å få endelige svar om hva som har skjedd med Kevin, er svært liten.

Det han i det minste er sikker på, er at Robin og Christian ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.

Ifølge Aftonbladet skal Kevins pappa, Patrik Skog, ha fått lite forhåndsinformasjon om det han fikk vite i dag.

– Spontant føler jeg at jeg nå har en helt ny sannhet som jeg må forholde meg til. Det blir en omstilling, sier Skog.

– I nesten 20 år har jeg trodd at det har vært et drap. Nå høres det ut som at det heller var en lek som endte i en ulykke. At man har trodd på en sak så lenge, også forandrer alt seg, det blir en prosess å komme seg igjennom.

På spørsmål om Skog ønsker å si noe til brødrene som nå er renvasket, sier han følgende til Aftonbladet.

– Jeg er glad på deres vegne. Selvfølgelig skal de ikke være mistenkte for noe de ikke har gjort. Jeg er veldig glad på deres vegne.

Ønsker en offentlig unnskyldning

Wargren forteller at etterforskningen ikke legges ned umiddelbart, selv om han erkjenner at det er usannsynlig å komme videre.

– Selv om vi bedømmer at det ikke er forutsetninger for å komme videre i utredningen, har vi besluttet å fortsette en kort stund til. Det er for å være sikre på at man har gjort alt som kan gjøres, sier han.

Brødrene er glad for at de nå er renvasket, men sier til VG de vil ha en offentlig unnskyldning .

– Jeg vil ha en offentlig unnskyldning fra dem som hadde den forrige etterforskningen. De gjorde en dårlig jobb, og jeg vil ha en unnskyldning, sier Robin Dahlèn.

Christian Dahlèn legger til at tankene deres går til Kevins familie.

– Jeg sender mine tanker til Kevin sin familie. For de får kanskje aldri noen avslutning. Det er jo det som er trist. Alle hadde jo håpet å få vite hva som skjedde, men det er klart, det er jo nesten 20 år siden, så det blir vanskelig å få frem.

Nå vil han bare se fremover, ta en dag av gangen og ta livet som det kommer. Christian forteller at han har ikke har sovet så godt i natt - han har vært nervøs.

– Men i dag skal jeg sove godt, sier han.

