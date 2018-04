POPULÆR SOM KJÆLEDYR: Det blir stadig færre av The Mary River-skilpadden, noe som blant annet skyldes at den i en årrekke har vært populær som kjæledyr i Australia. Foto: Chris Van Wyk / Zoological Society of London

Utrydningstruet «punk»-skilpadde

Publisert: 12.04.18 11:27

Den har grønt «hår», intense øyne, små «fleskefinger-aktige utvekster på haken og kan puste gjennom kjønnsorganene. Nå har skilpadden med det helt spesielle utseende havnet på listen over verdens mest utrydningstruede krypdyr.

Det er The Guardian som omtaler saken om The Mary River-skilpadden som bare lever i nettopp Mary River i Queensland i Australia . Bortsett fra utseende, er noe av det som er spesielt med denne skilpadden at den kan puste gjennom kjertler i kjønnsorganene. Noe som igjen gjør at den kan oppholde seg inntil 72 timer sammenhengende under vann.

Den 40 cm lange skilpadden er nylig kommet inn på listen over de mest utsatte krypdyr i verden, utarbeidet av Zoological Society of London (ZSL). Ifølge Wikipedia gjør det lille hodet og de store bakbena The Maryland River-skilpadden til en av de raskeste skilpaddene av sitt slag under vann.

– Krypdyr kommer ofte til kort i forhold til fugler og større pattedyr når det handler om å bevare utrydningstruede arter, sier Rikki Gumbs i ZSL som har ansvaret for koordineringen av denne listen, til The Guardian.

Han understreker at denne listen viser hvor både hvor viktige, unike og ikke minst sårbare disse utsatte artene er.

– Mange av disse krypdyrene har en historie som strekker seg helt tilbake til dinosaurenes tid, sier Gumbs.

På denne listen figurerer den punk-lignende skilpadden nå på en delt 29. plass over de hundre mest utrydningstruede krypdyrene i verden.

Til tross for – eller på grunn av sitt spesielle utseende, vil mange kanskje mene, har denne skilpadden lenge vært populær som kjæledyr, hovedsakelig i Australia. Noe som også kan skyldes at den blir karakterisert som både føyelig og medgjørlig.

Helt siden 1970-tallet har bestanden av denne skilpadden blitt redusert år for år. Ifølge ZSL er en av grunnene til at The Mary River er utsatt, handler om at denne skilpadden ikke er forplantningsdyktig før i en alder av 25 år. Byggingen av stadig flere dammer i elven har også hatt en negativ effekt, samt det faktum at mange samler egg for igjen å selge unge skilpadder som kjæledyr.

