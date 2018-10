VINNER: Jair Bolsonaro, leder for SLP, på valgdagen i Rio de Janeiro søndag. Foto: Silvia Izquierdo / TT NYHETSBYRÅN

Overlegen seier for Bolsonaro

Den høyreorienterte kandidaten Jair Bolsonaro har vunnet presidentvalget i Brasil. Han fikk over 55 prosent av stemmene.

Motkandidaten og lederen for Brasils Arbeiderparti, Fernando Haddad, fikk 44,5 prosent av stemmene, melder brasilianske O’Globo.

Bolsonaro vant også første valgrunde med 46,7 prosent mot Haddads 28,5 prosent. Siden ingen av kandidatene fikk over 50 prosent oppslutning, gikk det videre til andre valgrunde.

Kontroversiell

Bolsonaro er tidligere offiser og har lovet å slå hardt ned på kriminalitet og korrupsjon. Han er også klimaskeptiker.

Han har kommet med en rekke kontroversielle utspill under valgkampen.

Bolsonaro er blant annet tilhenger av dødsstraff, han ønsker å sette ned den kriminelle lavalderen og er tilhenger av en liberal våpenlov.

Fakta - Valget i Brasil * Brasil holdt søndag 28. oktober annen runde i presidentvalget. Valget sto mellom den høyreorienterte kandidaten Jair Bolsonaro (63) og venstreorienterte Fernando Haddad (55). * Bolsonaro fikk 46,7 prosents oppslutning mot Haddads 28,5 prosent i første valgrunde 7. oktober. * Bolsonaro har bakgrunn som offiser i militæret og er kandidaten til det Sosialliberale partiet (PSL). Han har måttet føre store deler av valgkampen hjemmefra, etter at han ble knivstukket på et valgmøte i begynnelsen av september. Han har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1990. * Haddad har vært borgermester i hjembyen São Paulo og er tidligere utdanningsminister. Han er kandidaten til Arbeiderpartiet (PT) og regnes som kronprinsen til tidligere president Luiz Inacio da Silva, som ikke får stille fordi han sitter fengslet for korrupsjon. * Haddad har ligget etter Bolsonaro på meningsmålingene, men har hentet inn noe av motstanderens forsprang de siste ukene. * Brasil har siden 2014 vært rammet av en lavkonjunktur og flere år med negativ økonomisk vekst. Samtidig er sittende president Michel Temer og en lang rekke topp-politikere anklaget for massiv korrupsjon. Kilder: NTB, AFP, BBC, TT

I tillegg sa han at han at han ønsker å iverksette tiltak for å regulere fødselsraten i fattige områder. Han sa også offentlig at en av de kvinnelige kandidatene i PS (Arbeiderpartiet) var for stygg til å bli voldtatt.

Bolsonaro har uttalt at han heller vil se sønnen dø i en bilkrasj enn å leve med en homofil sønn. Han har også ved flere anledninger omtalt svarte brasilianere og kvinner i svært negative ordelag .

Korrupsjonskobling

Motstanderen, 55-årige Haddad, er tidligere borgermester i São Paulo, og overtok for få uker siden stafettpinnen fra Luiz Inacio Lula da Silva. Brasilianere flest ønsket ifølge meningsmålingene Lula som president, men ettersom han soner en dom for korrupsjon ble han forbudt til å stille som kandidat.

Haddad er også kontroversiell, og han har blitt anklaget for ulovlig valgkampfinansiering og kobles til korrupsjon gjennom partiets ikke helt rene historie.

Brasil, som lenge var blant verdens raskest voksende økonomier, er i dag herjet av økonomisk tilbakegang, høy arbeidsledighet, korrupsjon og misnøye i befolkningen.

Dramatikken i det brasilianske valget kulminerte i knivstikkingen av Bolsonaro under et valgarrangement i Juiz de Fora 6. september. Knivstikkingen ble trolig utført av en enkeltperson uten støtte fra en organisert gruppe.

Saken oppdateres.