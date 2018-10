I TINGRETTEN: I Moskva tingrett må Frode Berg og andre siktede stå i et glassbur. Her snakker Berg med sin russiske advokat Ilja Novikov. Foto: Jørgen Braastad

Frode Bergs anke avvist

2018-10-30

PARIS (VG) Byretten i Moskva har avvist Frode Bergs anke, og bestemt at den spionsiktede nordmannen må fortsette å sitte i varetekt til 5. desember.

30.10.18

Det bekrefter hans russiske advokat Ilja Novikov til VG.

– Det var ikke overraskende for hverken meg eller Frode at anken ble avvist, forteller Novikov til VG.

Saken i Moskva tingrett i dag tok stilling til Frode Bergs anke over fengslingskjennelsen fra 1. oktober , som sa at Berg må sitte varetektsfengslet frem til 5. desember.

Da er det ett år siden han ble pågrepet i Moskva med 3000 euro i kontanter og siktet for spionasje mot den russiske stat.

Fått snakke med kona

Selv om retten ikke dømte i Bergs favør i dag , har det likevel vært noen små lyspunkter i Bergs celletilværelse, sier nordmannens advokat til VG. Etter å ha blitt nektet all kontakt med familien hjemme i Finnmark , siden saken byttet etterforsker i mai, har han endelig fått snakke med kona.

– At han endelig har kunne hatt kontakt med familien, og også tilslutt fått motta de norske bøkene som han har måttet vente på i månedsvis, hjelper på moralen. Det får oss til å føle som om det er lys i tunnelen, sier Novikov på telefon fra Moskva.

Samtalen med familien, og overleveringen av bøkene, skjedde et par dager etter at Berg fylte 63 år.

Overraskelse fra dommeren

Selv om kjennelsen ble som ventet, skjedde det likevel noe ganske uvanlig i Moskva-tingretten i dag, sier Novikov, nemlig at dommeren avviste en skriftlig formulering fra myndighetene.

Aktoratet ville ha det skrevet i kjennelsen at Frode Berg over lang tid hadde jobbet for den norske e-tjenesten, men dette ville dommeren ha strøket fra rettspapirene.

– Det er jo selvfølgelig egentlig normalt at en slik forhåndsdom ikke skal komme før selve rettssaken, men i Russland er vi så vant til slike små brudd på loven, at det er oppsiktsvekkende når vi ser at dommeren følger reglene, sier Novikov til VG, og legger til at dette i hvert fall ikke er dårlig for Bergs sak.

Fangebytte fortsatt mest aktuelt

Når datoen for nytt fengslingsmøte kommer, senest 5. desember, har Kirkenes-mannen Frode Berg bodd i en trang tomannscelle i det beryktede Lefortovo-fengselet ett år.

Forholdene er de samme nå som tidligere i år, og det er også tilstanden til Berg, ifølge advokaten.

– Han har det som før. Samme cellekamerat, samme tilstand, sier hans forsvarer til VG.

Novikov sier de nå forventer at etterforskningen vil ta ytterligere noen måneder før det er tid for at rettssaken kan begynne. Den russiske advokaten mener fortsatt at et bytte med en annen, russisk, fange, er Bergs beste sjanser for å kunne komme hjem til Norge.

– Vi kommer nok ikke til å få vite om at det skal skje, men jeg tror fortsatt det er den mest aktuelle varianten, sier Novikov til VG.