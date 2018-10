FENGSLET: Oyub Titiev ble fengslet og anklaget for besittelse av narkotika, en vanlig taktikk for å arrestere kritikere i Tsjetsjenia. Foto: Privat

Oyub (60) kjemper for bortførte russere: Nå risikerer han 10 år i fengsel

I tillegg til å forsvare spionsiktede Frode Berg, jobber Ilya Novikov under svært vanskelige forhold i totalitære Tsjetsjenia for å løslate en mann som har forberedt seg på å bli drept.

– Oyub Titiev er ikke redd, han har aldri fryktet noe, men han har visst og ventet på at han enten ville komme til å bli arrestert eller drept.

Mannen som i Norge er best kjent som spionsiktede Frode Bergs forsvarer, Ilya Novikov, har denne uken vært i Oslo.

VG møter ham for å snakke om noe helt annet, om en av hans andre klienter, Oyub Titiev. 60-åringen sitter nå arrestert i den sørlige russiske regionen Tsjetsjenia, der den autoritære og brutale leder Ramzan Kadyrov bruker sin totale makt til å undertrykke og stilne sine kritikere.

Noen fengsles, andre bare forsvinner.

60 år gamle Oyub Titiev har de siste årene jobbet for familiene til menneskene som har blitt sporløst borte.

Han er leder for den tsjetsjenske avdelingen til Memorial, en russisk menneskerettighetsgruppe, og en av veldig få menneskerettighetsforsvarere som fortsatt er aktive i den russiske delen av Kaukasus.

Han tok over stillingen i 2009, etter at den daværende lederen Ntalia Estemirova, ble kidnappet og drept. Ingen har blitt straffet for drapet.

Fakta: Ramzan Kadyrov Ramzan Kadyrov har siden 2007 vært president i den russiske republikken Tsjetsjenia i Nord-Kaukasus * Den tidligere militslederen står for en islamistisk politikk, men er lojal mot Russland * Han har vært anklaget for å stå bak drapet på journalist Anna Politkovskaja i 2006, noe han har nektet for * Han er også av menneskerettighetsorganisasjoner anklagd for en rekke menneskerettighetsbrudd * Kadyrov har delvis lyktes med å kvele uroen i Tsjetsjenia og styrer den russiske republikken med jernhånd * Han er sønn av Akhmad Kadyrov, en tidligere tsjetsjensk opprørsleder. Akhmad var president i den russiske republikken inntil han ble drept i et bombeangrep i 2004 NTB

Stoppet av politiet – nektet skyld

Den 9. januar i år kom dagen Titiev hadde ventet på. Faktisk hadde han forberedt seg på at et kidnappingsforsøk kunne komme, så han hadde begynt å trene og bygge muskler for å motstå en situasjon der han kunne bli dyttet ned i bagasjerommet på en bil.

En tsjetsjensk politimann stoppet bilen hans, ba ham gå ut, mens bilen ble gjennomsøkt. Plutselig viser politimannen frem en bag med 200 gram marihuana.

Han ble tatt med til politistasjonen og bedt om å tilstå at det ulovlige stoffet var hans. Titiev nektet, til tross for at politi også skal ha truet familien hans.

Nå risikerer den anerkjente menneskerettighetsadvokaten ti år i fengsel.

– Å fabrikkere funn av narkotika er en kjent taktikk i Tsjetsjenia for å fengsle mennesker Kadyrov ikke liker, sier Novikov i et lengre intervju med VG.

Vet han blir dømt

Han sier at målet til myndighetene med arrestasjonen i januar, ikke bare var å stoppe Titievs arbeid, men også å ødelegge hans gode rykte i Tsjetsjenia.

– De ønsket å stemple ham som en narkotikaavhengig mann som ingen bør stole på. Ære og en persons rykte er viktig i et sted som Tsjetsjenia, sier han.

Rettssaken går nå mot slutten.

– Det er ingen tvil om at han kommer til å bli dømt. I Russland er det kun 0,3 prosent av alle rettssaker som ender i frifinnelse. Spørsmålet er heller hva som vil skje med ham etter dommen har falt, sier Novikov.

– Russland er et dårlig sted for menneskerettigheter, men Tsjetsjenia er et enda verre sted. Det at Titiev nektet å tilstå, at han ikke bukket under for press, har gjort ham ikonisk.

Forsvareren mener at Den internasjonale oppmerksomheten bare har gjort han til en enda viktigere person.

– Hans omdømme har bare blitt bedre, og han har vist at han står imot et umenneskelig press, sier Novikov.

Mottok pris som øker oppmerksomheten

Den 8. oktober mottok fengslede Titiev årets «Václav Havel menneskerettighetspris», utdelt av Europarådets parlamentarikerforsamling.

Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, Lene Wetteland, sier at Titievs organisasjon Memorial er en av ytterst få organisasjoner som fremdeles arbeider åpent i Tsjetsjenia, men de er ikke den eneste.

– Det er noen modige aktivister som holder frem arbeidet, men det blir stadig vanskeligere, sier hun.

– Internasjonal støtte til Titiev og Memorial viser at republikken ikke er glemt, Václav Havel-prisen er også viktig i den sammenheng som et klart signal til russiske myndigheter om at deres grove overgrep mot grunnleggende menneskerettigheter ikke er ignorert, sier hun videre.

Wetteland sier hun er dypt imponert over alle menneskerettighetsaktivister i Russland, men kanskje særlig forsvarsadvokater.

– De må forberede seg veldig godt, vel vitende om at påtalemyndighet, dommer, politi og de andre som i teorien skal forsvare lovene og rettsstaten ikke trenger å gjøre noe riktig ettersom alt er bestemt på forhånd gjennom trusler, korrupsjon eller nettverk. Likevel tar de på seg saker der de vet klienten blir dømt, men de kan oppnå mildere straff, og det gjør de faktisk stadig oftere, sier hun.

Advokaten føler seg ikke trygg

Forsvarer Ilya Novikov vet at jobben han gjør som forsvarer heller ikke er risikofri.

– Hvilke utfordringer møter du som hans advokat i Tsjetsjenia?

– Vi er veldig forsiktige når vi arbeider der. Jeg føler meg ikke trygg, når vi jobber der er vi i stormens øye. Når du entrer Kadyrovs territorium, må du vite hva du gjør, avslutter han.