Israels nye ambassadørs bønn: – Ikke boikott oss

PARKVEIEN (VG) – Jeg har aldri forstått at noen skal vise sin uenighet med Israel ved å boikotte landet. Dialog og utveksling av synspunkter er veien å gå, sier Israels nye ambassadør i Norge.

Alon Roth hilser oss velkommen inn på å kontoret. Flytter litt på den vakre rosebuketten han fikk da han overleverte sine akkreditiver på Slottet for noen dager siden.

– Er de ikke vakre? Jeg hadde en særdeles hyggelig prat og møte med den norske kongen, sier ambassadør Roth.

Han kan med større rett enn mange spasere inn i den store kategorien som kalles “norgesvenn” etter i sin tid å ha foretatt et uvanlig valg for en israelsk ungdom.

– Etter mine fire års obligatoriske militærtjeneste i IDF på 1970-tallet havnet jeg, av alle land i Norge via Finland. Honningsvåg var mitt første møte med dette vakre landet, minnes Alon Roth.

Nå ser 57-åringen fram til å bli enda bedre kjent med landet han er sendt til for å snakke, lytte og rapportere fra.

– Jeg gleder meg virkelig, sier ambassadøren.

Allerede ved inngangsporten til den israelske ambassaden i Oslo, blir vi hensatt til Midtøstens virkelighet og utsatt for de sikkerhetstiltak som er like naturlige som de er nødvendige der israelere er involvert.

Samtidig gir det et innblikk i hvordan israelerne og deres naboer lever. I en virkelighet hvor kontroll, årvåkenhet og mistenksomhet er forskjellen på liv og død.

Da VG besøkte Vestbredden, Jerusalem og Tel Aviv i april ga akademikere og vanlige folk et inntrykk av at en fredelig løsning mellom israelere og palestinere synes lengre unna enn noensinne.

700.000 bosettere på Vestbredden og i Jerusalem har festet et solid grep på regjeringspartiet Likud og utbyggingen av bosettinger fortsetter ufortrødent. Flere liberale israelere og politiske analytikere uttrykker følelser av mismot over et hjemland de mener forandrer seg og går i en udemokratisk retning.

– Slik du ser det, er det israelske demokratiet i fare, ambassadør Roth ?

Som den drevne diplomaten han er, og med statsminister Benjamin Netanyahu som sjef, kan ikke Alon Roth godta premissene for spørsmålet.

– Tvert om. Det israelske demokratiet står sterkt. Folk i Israel skulle gjerne ha sett at andre land i regionen også var demokratier. I vårt land kan hvem som helst uttrykke sine meninger, skrive innlegg i avisen og protestere mot eller forfekte saker som opptar dem. Israelere elsker å debattere og utfordre gjengse oppfatninger.

Debattene i parlamentet, Knesset, er ofte i overkant høylytte. Det er frie og demokratiske valg hvert fjerde år. Og ulikt flere demokratier i Europa kan borgere få lagt fram sine saker direkte for Høyesterett, det gjelder også for palestinere i Israel, sier ambassadøren.

– Og når du ser hvilke enorme problemer vi står overfor og må håndtere i Israel, alt fra eksistensielle spørsmål til fornærmelser og provokasjoner fra naboland og europeiske land. Alt dette takler vi. Dette er styrken i det israelske demokratiet, slår ambassadør Alon Roth fast.

Han minner om på at det som er eksterne regionale problemstillinger også blir interne og avgjørende viktige saker i et lite land med ni millioner mennesker .

– Alt i Israel er komplekst, vi er veldig gode til å forholde oss til ulike problemstillinger samtidig. Det vi må håndtere, fikser vi, sier han.

Til tross for 70 år i krig og konflikt med de arabiske naboene, er dagens Israel blitt en formidabel økonomisk suksess. Hva er det som har skjedd, spør vi.

– Vi snakker i dag om den tredje generasjonen av forandringer i Israel og i verden forøvrig. I dag står vi midt oppe i en “brain-revolution”. Det pågår en rivende teknologisk utvikling hvor smarte mennesker med pågangsmot og nysgjerrighet har gjort Israel verdensledende på ulike teknologiske felt. Denne “hjerneressursen” er langt den viktigste ressursen i Israel i dag besitter, sier Roth og fortsetter:

– I mangel på naturressurser har pulserende kreative og innovative miljøer i landet skapt og bygd opp en formidabel økonomisk vekst. I to tiår har dette pågått. Store internasjonale selskap kommer til Israel, ikke for å kjøpe eller selge, men for å etablere ressurs-sentra hos oss, sier han.

Ambassadøren er spesielt stolt over hvordan Israel har maktet å gjøre ørkenlandskap om til blomstrende oaser og småbyer hvor det dyrkes og høstes. Alt ved hjelp av vitenskap og menneskelig kreativitet.

– Også der prøver vi å finne løsninger på de utfordringene vi møter. Såkalt drypp-irrigasjon en metode vi har utviklet og videreutviklet.

Der det må brukes saltvann utvikler vi tomater som tåler dette og som likevel er saftige og søte.I dag kommer folk fra andre ørkenland, Mexico og Kina, for å investere og for å lære. Er ikke det fantastisk?, sier ambassadøren entusiastisk.

– Jeg vil også svært gjerne snakke om Norge og Israel. Om hva vi kan lære av hverandre og hva vi kan samarbeide om, sier ambassadør Roth.

Den begrensede kunnskapen han foreløpig har om Norge til tross, mener Alon Roth at det er mye som er likt i Norge og i Israel, saker han tror binder oss sammen og hvor våre to land utfyller hverandre.

– Jeg har forstått at Norge er i en overgangsfase, hvor de “gamle” industriene som olje, gass, fiskerier fremdeles er grunnpillarene men hvor småbedrifter og unge norske entreprenører er med på å løfte Norge inn i fremtiden. Det la jeg spesielt merke til under Oslo Innovation Week. Og spesielt etter et besøk i Stavanger-området og ved universitetet der.

– I Israel er vi veldig flinke til å sette igang prosjekt. Dere er flinke til å oppgradere og å videreutvikle. Sammen vil vi kunne ha uante muligheter som kan gi store gevinster for begge våre land, sier han.

Noe som opptar Israels sendebud til til Norge er alt snakk om en boikott av staten Israel. Det er noe Alon Roth finner fullstendig uforståelig, selv om han har registrert at det i flere europeiske land pågår en tilsvarende debatt.

– Er det konstruktivt å boikotte Israel i stedet for å snakke direkte til og med oss? I en rolig og vennlig atmosfære er det lettere å forstå hverandre. Hva slags påvirkning har man mulighet for om man boikotter og nekter å snakke med hverandre? Ved å boikotte Israel og ting vi produserer, kommer man ingen vei, sier Roth.